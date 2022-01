Code IA : une première websérie québécoise de télé-réalité qui met de l'avant des codeurs en intelligence artificielle (IA)





MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Code IA est une série web documentaire québécoise composée de cinq épisodes de 12 minutes dans laquelle six étudiants de l' École de technologie supérieure ( ÉTS ), âgés entre 19 et 27 ans, ont pour mission de proposer, en duo, une solution concrète basée sur du codage et de la programmation en intelligence artificielle. Objectif : créer un algorithme qui distingue plus facilement si un gazouillis sur Twitter peut alerter les secours quand un accident ou une catastrophe naturelle (feu, inondation, etc.) se produit.

Après avoir été sélectionnés par un jury composé de professionnels, les participants ont été accompagnés et supervisés par le mentor Roger Vandomme ( SMC.ai ), un professionnel doté de plus de 25 ans d'expérience en IA et en science des données. Après les six semaines de compétition, l'équipe dont le pourcentage de fiabilité de la solution trouvée aura été le plus haut remportera une bourse d'une valeur de 5 000 $.

Ce projet original a été produit par GALA MÉDIA pour le compte de l'organisme CScience Le Lab , en partenariat avec l'ÉTS, et a été rendu possible grâce au soutien du Ministère de l'économie et de l'innovation du Québec .

Sensibiliser la population québécoise à l'intelligence artificielle

Les algorithmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus présents autour de nous et grâce à l'utilisation des données, ils participent activement à résoudre plusieurs enjeux de société. C'est pour rendre cette technologie plus accessible et compréhensible au plus grand nombre, notamment dans ses applications pratiques, que Code IA a été pensé. « CScience Le Lab (cf l'organisme qui a initié le projet Code IA) crée chaque année des projets de haute qualité dans lesquels les québécois peuvent se reconnaître et mieux comprendre le monde du numérique. », précise Anjali Caillat, présidente du conseil d'administration de l'organisme.

Comment regarder la série Code IA?

Un nouvel épisode de Code IA sera mis en ligne chaque jeudi à partir de cette semaine sur CScience IA, le média de l'intelligence artificielle au Québec. Le premier épisode est déjà disponible sur la page https://www.cscience.ca/code-ia/ . En plus des épisodes, des outils de vulgarisation scientifique seront mis à la disposition des internautes pour qu'ils puissent mieux s'approprier le sujet.

À PROPOS DE GALA MÉDIA

Expert en production de contenus pour accompagner la vulgarisation scientifique et technologique au Québec, GALA MÉDIA développe depuis près de sept ans plusieurs marques fortes autour de thématiques telles que l'éducation en santé ( TiDoc' ), l'innovation responsable ( CScience IA ), ou bien encore la littératie numérique ( Kat'IA ). Sur le thème de l'innovation responsable, en partenariat avec le média d'information CScience IA, l'OBNL CScience Le Lab chapeaute plusieurs projets qui visent à sensibiliser le grand public à une utilisation plus éthique de l'intelligence artificielle.

À PROPOS DE L'ÉTS

L'ÉTS forme 25 % de tous les ingénieurs québécois et se classe au deuxième rang au Canada pour le nombre de diplômés en génie décernés au 1er cycle. Au Canada, elle se situe parmi les cinq plus grandes écoles ou facultés de génie. Annuellement, plus de 200 entreprises confient à l'ÉTS des mandats de développement d'applications industrielles de transfert technologique. www.etsmtl.ca

Premier épisode disponible sur https://www.cscience.ca/code-ia/

SOURCE École de technologie supérieure

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :