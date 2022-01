American Woodmark améliore l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement grâce au système Elitetm WMS de Tecsys.





Exploitant 17 sites de production aux États-Unis et au Mexique, American Woodmark Corporation, le fabricant et distributeur d'armoires de cuisine et de salle de bain, utilise le logiciel Tecsys pour gérer sa distribution centralisée à Lincolnton, en Caroline du Nord.

MONTREAL, le 27 janvier 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que le fabricant et distributeur d'armoires de cuisine et de salle de bain, American Woodmark Corporation (AMWD au NASDAQ), basé à Winchester, en Virginie, a lancé une initiative nationale de transformation de la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ses principales installations d'entreposage et de distribution en tirant parti du logiciel de gestion d'entrepôt de Tecsys, Elitetm WMS. Ayant lancé la refonte du système d'exécution de la chaîne d'approvisionnement en avril 2021, l'entreprise cherche à étendre l'environnement Tecsys afin d'optimiser les ressources logistiques et de fournir une plateforme pour une croissance continue.

« Notre secteur est confronté à une pression sur les marges au niveau des matériaux, de la logistique et de la main-d'oeuvre. Il nous incombe donc de chercher des moyens de contrôler les coûts opérationnels », explique Mike Feighery, vice-président de la chaîne d'approvisionnement chez American Woodmark Corporation. « Le traitement des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement à l'aide du logiciel Tecsys nous donne les moyens d'optimiser nos opérations en fonction de l'évolution des conditions. Nous bénéficions d'une plus grande flexibilité, d'une meilleure visibilité et d'une plateforme qui nous permet d'évoluer en taille ou en complexité en fonction du marché. »

La solution Tecsys sera progressivement déployée dans toutes les installations de distribution d'American Woodmark, optimisant la logistique intra-réseau et rationalisant la gestion des entrepôts et des livraisons. Ce projet de transformation de la chaîne d'approvisionnement améliore la veille stratégique pour l'analyse comparative des IRC du secteur, élimine les silos d'entreposage et de distribution et fournit une visibilité de bout en bout des actifs et des stocks. Le déploiement complet offrira à American Woodmark la fonctionnalité nécessaire pour gérer efficacement les ressources de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la volatilité du marché et dans le monde.

« Une stratégie de distribution nationale efficace combine les bâtiments, la technologie, les personnes, les infrastructures et tout ce qui se trouve entre », explique Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Nous travaillons avec American Woodmark et nous sommes ravis que notre solution Elitetm WMS, robuste et évolutive, fasse partie de cette formule de réussite. L'ampleur de ce projet apportera des avantages opérationnels et financiers significatifs au fur et à mesure de son déploiement, et nous sommes impatients de soutenir le parcours d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement d'American Woodmark. »

À propos d'American Woodmark Corporation

American Woodmark célèbre la créativité qui sommeille en chacun de nous. Forte de plus de 10 000 employés et plus d'une douzaine de marques, la société est l'un des plus grands fabricants d'armoires du pays. De l'inspiration à l'installation, nous aidons les gens à trouver leur style unique et à transformer leur maison en un espace d'expression personnelle. En nous associant aux principaux centres de rénovation, aux constructeurs et aux revendeurs et distributeurs indépendants, nous stimulons l'imagination des propriétaires et des concepteurs, et donnons vie à leur vision. Dans nos centres de service et de distribution, notre siège social et nos usines de fabrication, vous trouverez toujours le même engagement envers la satisfaction du client, l'intégrité, le travail d'équipe et l'excellence. Consultez americanwoodmark.com pour en savoir plus et commencer à construire quelque chose qui vous ressemble.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance. Les entreprises prospèrent lorsqu'elles disposent des logiciels, de la technologie et de l'expertise nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle et tenir les promesses de leur marque. Couvrant les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie et de la distribution générale de gros volumes, Tecsys offre des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

