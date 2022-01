Des témoignages de musulmans canadiens révèlent que l'islamophobie est systémique et normalisée





Un nouveau rapport d'Islamic Relief Canada révèle les répercussions de l'islamophobie quotidienne sur les musulmans

BURLINGTON, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - À l'occasion du cinquième anniversaire de la fusillade de la mosquée de Québec et de la Journée nationale d'action contre l'islamophobie, Islamic Relief Canada publie aujourd'hui un nouveau rapport qui fait la lumière sur la façon dont l'islamophobie de tous les jours touche les musulmans canadiens.

« Lorsque nous entendons parler d'islamophobie, c'est souvent dans un contexte d'attaques violentes. Pourtant, ce qui est plus méconnu, ce sont les incidents quotidiens et les microagressions que les musulmans subissent régulièrement dans toutes les sphères de leur vie. En publiant notre rapport, nous voulions partager ces histoires et montrer les effets à long terme de la haine », a déclaré Reyhana Patel, cheffe des communications et des relations gouvernementales à Islamic Relief Canada.

Le rapport présente des témoignages inédits et saisissants de musulmans de partout au pays et de tous les milieux. En voici quelques exemples :

Une enseignante du Québec devait retirer son hidjab au travail en raison du projet de loi 21 et a failli perdre son emploi pour ne pas avoir obtempéré.

Un homme a temporairement cessé de participer à une activité sportive organisée en Alberta après avoir été la cible d'insultes et de discrimination raciales.

après avoir été la cible d'insultes et de discrimination raciales. Une Ontarienne portant le hidjab a été agressée physiquement et verbalement sur un campus universitaire parce qu'elle était musulmane.

Aymen Derbali , victime de la fusillade à la mosquée de Québec, a reçu sept balles. Il est maintenant paralysé et incapable de subvenir aux besoins de sa famille.

Certaines des principales conclusions du rapport concernent le fait que l'islamophobie est non seulement systémique et normalisée, mais aussi liée au genre, les femmes musulmanes en étant victimes de façon disproportionnée. Le rapport révèle également que les conséquences à court et à long terme pour les victimes de l'islamophobie peuvent comprendre des traumatismes émotionnels et mentaux, du stress vécu dans les relations personnelles et professionnelles et même des blessures physiques à long terme.

Islamic Relief Canada, l'un des principaux membres de la Campagne du Carré vert qui se déroule dans la semaine précédant le 29 janvier, demande aux gouvernements de réfléchir à la gravité de l'islamophobie au Canada et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour s'attaquer à l'islamophobie et à ses causes profondes, tant par la pratique que par l'adoption de politiques.

Le rapport complet peut être consulté ici . Pour toute demande des médias, veuillez téléphoner au 647 200-4662 ou écrire à media@islamicrelief.ca

À propos d'Islamic Relief Canada

Islamic Relief Canada est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une importante ONG musulmane qui travaille dans plus de 30 pays pour fournir de l'aide humanitaire et bâtir des collectivités résilientes et prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site islamicrelief.ca.

