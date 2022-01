Plusieurs fonds communs de placement gérés par Gestion de Placements TD Inc. reconnus dans quatre catégories lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD de Fundata





TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Pour la dixième année consécutive, plusieurs fonds communs de placement gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) ont été reconnus lors de la remise annuelle des Trophées FundGrade A+MD de Fundata Canada Inc. (Fundata). Six Fonds Mutuels TD ont remporté un prix dans leurs catégories respectives lors de la remise des prix de 2021, qui s'est déroulée le mercredi 26 janvier 2022.

Quatre des six fonds primés ont remporté à nouveau un prix dans leurs catégories respectives en tant que fonds les plus performants, ce qui démontre l'engagement de GPTD à offrir des solutions de placement à long terme exceptionnelles à la clientèle.

« Au nom de notre équipe de gestion de placements, je remercie Fundata d'avoir récompensé plusieurs Fonds Mutuels TD dans différentes catégories à la remise des Trophées FundGrade A+ de 2021 », a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction de GPTD. « La reconnaissance de notre excellence en matière de placement est toujours un grand honneur. Ces trophées reflètent l'engagement et l'expertise de nos équipes de placement diversifiées, ainsi que notre solide relation avec nos sous-conseillers, a ajouté M. Cooper. Conseillers, investisseurs et clients, je vous remercie pour votre confiance continue dans nos solutions novatrices. »

Chacun des Fonds Mutuels TD suivants a été récompensé pour la supériorité de ses rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de sa catégorie, sur au moins une période de rendement.

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+MD identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site https://www.fundata.com/Accueil.aspx.

Le Fonds mondial communications et divertissement TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions mondiales pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 1 223 fonds.

Le Fonds de valeurs sûres américaines TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions américaines pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 888 fonds.

Le Fonds de croissance de moyennes sociétés américaines TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions américaines à petite et moyenne capitalisation pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 154 fonds.

Le Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 949 fonds.

Le Fonds indiciel Nasdaq® TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions américaines pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 833 fonds.

Le Fonds de petites sociétés américaines TD a reçu le prix FundGrade A+MD dans la catégorie Actions américaines pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021, sur un total de 893 fonds.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 431 milliards de dollars. Statistiques regroupées au 30 septembre 2021 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

