Ola présente Futurefoundry

Ola Electric, le leader de la fabrication de véhicules électriques en Inde, annonce aujourd'hui la création d'Ola Futurefoundry, son centre mondial dédié à l'ingénierie avancée et à la conception de véhicules. Cette plateforme internationale basée à Coventry, au Royaume-Uni, accueillera les plus grands talents mondiaux de la conception automobile et de l'ingénierie.

Ola Futurefoundry fonctionnera en symbiose avec les équipes de conception et d'ingénierie basées sur le campus d'Ola à Bangalore, en Inde. Le centre accueillera les meilleurs talents mondiaux exerçant dans les diverses disciplines de la conception de véhicules à 2 et 4 roues, de l'ingénierie automobile avancée de haute performance, de la modélisation numérique et physique, et plus encore. Il rassemblera également des professionnels dédiés à la recherche et au développement automobile qui axeront leurs travaux sur les nouveaux systèmes énergétiques, y compris la technologie des cellules.

Au cours des cinq prochaines années, Ola investira 100 millions de livres sterling dans ce centre à la pointe de la technologie et y recrutera plus de 200 spécialistes de la conception et de l'ingénierie automobile. Le centre collaborera également avec des établissements d'enseignement et de recherche de calibre mondial au Royaume-Uni, autour de la recherche et du développement de technologies.

Bhavish Aggarwal, le fondateur et PDG d'Ola, a déclaré : « Chez Ola, nous construisons l'avenir de la mobilité et nous continuons à attirer les meilleurs talents mondiaux dans différentes disciplines. Ola Futurefoundry nous permettra d'attirer d'exceptionnels professionnels de la conception et de l'ingénierie automobile au Royaume-Uni afin de mettre au point la prochaine génération de véhicules électriques. Futurefoundry fonctionnera en étroite coopération avec notre siège de Bangalore, en Inde, afin de nous aider à concrétiser notre mission, tandis que nous mettons les véhicules électriques à la portée du plus grand nombre à travers le monde. »

« Nous souhaitons constituer un équipe de conception et de R&D hors pair qui intégrera différentes sensibilités. Ola Futurefoundry représente une étape importante dans la mise en place d'une équipe multidisciplinaire à la fois agile, flexible et réactive face aux besoins variés de nos consommateurs dans les différentes régions du monde. Nous concevons à Coventry un épicentre mondial de talents pour le secteur de l'automobile et de la technologie. Futurefoundry viendra compléter et appuyer notre équipe de base de Bangalore, en Inde, afin de produire de nouveaux véhicules électriques prometteurs, que ce soit à 2 ou 4 roues, ou sous d'autres formes. » a déclaré Wayne Burgess, vice-président de la conception des véhicules, Ola Electric.

À propos d'Ola

Ola est la plus grande plateforme de mobilité de l'Inde. Ola a révolutionné la mobilité urbaine en la proposant sous la forme de services à la demande à plus d'un milliard d'individus et sur 3 continents. Aujourd'hui, Ola continue à encourager la transition vers la mobilité durable au travers de sa plateforme de réservation de courses, ainsi que par le biais des véhicules électriques sophistiqués produits par son usine Futurefactory, le site dédié aux deux roues le plus grand, le plus avancé et le plus durable au monde. Ola exploite également sa nouvelle plateforme de commercialisation de véhicules, Ola Cars, et propose aux consommateurs une expérience numérique simplifiée pour l'achat, la vente et la détention de véhicules. Ola est déterminée à promouvoir la transition du plus grand nombre vers la mobilité durable et à rendre le monde meilleur.

