Fonds régions et ruralité - Plus de 4,1 M$ pour le développement régional en Montérégie

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 19 projets retenus pour la région de la Montérégie 2020-2021

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

450?000 $ Centre d'interprétation des oiseaux de proie - Construction édifice/infrastructures, aménagements, RH/réseautique/promotion Par : Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) Construire un édifice selon les normes exoénergétiques et écologiques pour accueillir des expositions, une boutique souvenir ainsi qu'une salle multifonctionnelle. Le complexe comportant des installations numériques, informatiques et multimédias à la fine pointe de la technologie contribuera à offrir aux visiteurs une expérience pédagogique et culturelle novatrice, et ce tout au long de l'année. Des sentiers pédestres et des espaces de détente seront aménagés. 2020-2022

36?000 $ Circuit d'un cheminot à vélo - Les mémoires de La Montérégiade Par : Comité Pro-Piste Farnham/Granby inc. Créer des capsules Web pour faire découvrir l'ancienne emprise ferroviaire transformée en piste cyclable, «?La Montérégiade?». Le visiteur, cycliste ou marcheur, choisira un parcours parmi les six suggérés. Par l'entremise d'une animation, il fera un voyage historique, aura accès à des photos inédites ou à des anecdotes concernant le site évoqué. Un positionnement GPS permettra également de connaître les points d'intérêt, les commerces ou les activités offertes dans le secteur. 2020-2021

150?000 $ Conseiller en innovation partenariale de la Montérégie (phase 2) Par : Université de Sherbrooke Maintenir la ressource embauchée au sein du groupe de partenariats d'affaires et en ajouter une autre pour accompagner les participants dans le traitement de démarrage des projets d'innovation. En favorisant la rencontre entre les petites et moyennes entreprises ainsi que les chercheurs universitaires, la concrétisation d'un produit ou d'un concept innovant sera facilitée. 2020-2022

225?000 $ Création d'un poste de responsable de la promotion et de l'accompagnement des entreprises en zone franche Par : Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville Embaucher une ressource responsable de la promotion et de l'accompagnement des entreprises dans les programmes offerts en zone franche pour consolider l'offre de service. Cette personne aura comme mandat de faire croître le secteur de l'import-export, notamment avec la venue du port de transit de conteneurs à Montréal et du pôle logistique régional de Contrecoeur. Les 1?500 entreprises manufacturières de l'est de la couronne sud profiteront de ces nouvelles infrastructures pour développer de nouveaux marchés d'exportation et créer de nouveaux emplois. 2020-2024

41?271 $ Embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier Par : Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Embaucher un agent de développement en patrimoine immobilier pour venir en soutien au milieu municipal pour tout ce qui concerne le patrimoine immobilier. 2020-2023

300?000 $ Espace régional d'accélération et de croissance de la Montérégie Par : Montérégie Économique Mettre en place des services permettant la croissance et l'accélération des entreprises de la Montérégie. Il s'agit de mutualiser les services existants et de faciliter la collaboration pour que les entreprises soient en lien avec un écosystème mixte alliant recherche, innovation et accélération d'affaires. 2020-2023

180?000 $ EspaceLab - Laboratoire d'innovation et parcours de soutien à l'émergence de l'entrepreneuriat collectif Par : Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie (PECEM) Mettre en place l'EspaceLab pour offrir un parcours innovant de réflexion à l'entrepreneuriat collectif en utilisant des thématiques inclusives. Les idées de projets pourront ainsi se concrétiser pour favoriser l'innovation sur le territoire. Un volet jeunesse appelé Sismic et des outils seront également prévus. 2020-2023

450?000 $ Évaluation de la recharge des eaux souterraines pour une meilleure résilience des ressources en eau en Montérégie Par : Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) Analyser et caractériser la distribution spatiale de la recharge d'eau souterraine en Montérégie. Les résultats permettront de modéliser l'évolution des ressources en eaux dans le contexte de changements climatiques, d'accroissement de la demande et des modifications de l'occupation des sols et du territoire. Les informations seront colligées dans un guide afin d'éduquer, de sensibiliser et d'orienter les choix des différents acteurs impliqués dans la gestion des eaux. Ainsi, l'impact des activités économiques et des choix liés aux développements du territoire sur les réserves d'eau sera mieux anticipé. 2020-2024

82?000 $ Feuille de route pour l'économie circulaire en Montérégie Par : Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CREM) Réaliser une démarche de concertation visant l'accélération de l'innovation et l'intégration des principes d'économie circulaire au sein des industries, des commerces et des institutions du territoire. Ceux-ci pourront élaborer une série de mesures stratégiques, technologiques et réglementaires pour répondre à des objectifs réalistes et maximiser les retombées de leurs initiatives. 2020-2023

398?007 $ La Caravane, implantation en Montérégie d'un théâtre ambulant estival pour les familles Par : L'Arrière-Scène, centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse en Montérégie Implanter un théâtre ambulant pour présenter des spectacles familiaux gratuits dans les parcs de la Montérégie. Une équipe d'une dizaine de personnes offrira des représentations pendant huit semaines, à raison de cinq représentations par semaine, pour éveiller les enfants et leurs proches aux classiques du théâtre. 2020-2023

30?000 $ Le plein air au coeur des saines habitudes de vie Par : Coopérative de solidarité du parc régional des Grèves Renouveler des équipements de skis de fond et de raquettes datant des années 80. Ainsi, la clientèle du parc régional des Grèves et celle du camp de vacances de la Colonie des Grèves pourront découvrir ou pratiquer une activité physique d'hiver sécuritaire à faible coût. 2020-2021

414?000 $ Le Zoo la nuit -- Un tout nouveau site d'hébergement insolite Par : Société zoologique de Granby Aménager un concept d'hébergement touristique inédit situé sur le site propre du zoo. Les six minichalets quatre saisons permettront d'accueillir jusqu'à 40 visiteurs. Ceux-ci pourront assister aux activités prévues avec les animaux du zoo lors de la fermeture au public. 2020-2021

450?000 $ Les Chantiers - Complexe de création, de diffusion et de production multidisciplinaire en art Par : Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy Construire un complexe permettant la création, la diffusion et la production multidisciplinaire en art. L'ancien site historique Sincennes-McNaughton sera réhabilité. La modernisation des installations agira comme catalyseur auprès des organisations de la région dans leurs efforts déployés en matière d'offre culturelle et touristique. 2020-2022

60?000 $ Optimisation de la gestion des matières recyclables sur les territoires des MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska Par : Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi Effectuer une caractérisation et une campagne de sensibilisation des matières recyclables pour améliorer la qualité des intrants du centre de tri et réduire considérablement la quantité de rejets enfouis. Ce projet soutiendra la viabilité financière du centre de tri et favorisera le maintien des coûts de tri abordables. 2020-2022

55?320 $ Optimisation des matières recyclables sur les territoires de la MRC de La Haute-Yamaska et de la MRC de Brome-Missisquoi Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska Réaliser une étude de caractérisation en bordure de rue permettant de découvrir les problématiques liées au tri des matières recyclables déposées dans la collecte. Une campagne de sensibilisation sera aussi effectuée pour informer les citoyens, les institutions, les commerces et les industries de ces problématiques ainsi que des solutions pour amorcer des changements de comportements. 2020-2022

300?000 $ Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie (phase 2) Par : Fédération de l'UPA de la Montérégie Mettre en place des actions pour l'aménagement des bandes riveraines en milieu agricole dans les secteurs les plus problématiques. Près de 2?000 km ont été ciblés pour l'aménagement des bandes riveraines herbacées afin de favoriser la pollinisation et la stabilisation des berges. Les productrices et producteurs agricoles de ces secteurs seront accompagnés techniquement et financièrement pour les rendre conformes à la réglementation municipale. 2020-2023

143?134 $ Réalisation d'études de modélisation du bassin versant de la rivière Saint-Régis Par : Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC) Procéder aux études de modélisation hydraulique et hydrodynamique du bassin versant de la rivière Saint-Régis. Les informations obtenues permettront notamment de réaliser une analyse multicritère (économique, sociale, environnementale et technique) du bassin versant pour chacune des municipalités impliquées. Les MRC de la Montérégie seront mieux outillées dans leurs choix d'intervention liés aux problématiques d'inondations, de sécheresses ou d'érosion grâce aux constats qui seront faits. 2020-2022

330?500 $ Symbiose industrielle Centre et Ouest de la Montérégie Par : Comité 21 Québec Regrouper des entreprises et des organismes pour mettre en commun leurs inventaires d'intrants et d'extrants, et ainsi optimiser la gestion de matières résiduelles des entreprises en Montérégie. Le cumul de ces données favorisera une meilleure synergie entre les entreprises. 2020-2023

40?000 $ Visites InnovaXion Par : Expansion PME Soutenir les PME dans leur développement afin qu'elles bénéficient de l'expertise ainsi que des conseils d'experts scientifiques et technologiques. Plus spécifiquement, il s'agit de mettre en contact des entrepreneurs régionaux avec des centres de recherche collégiaux et universitaires afin d'explorer, de définir et d'élaborer un plan d'action personnalisé. 2020-2021

Total accordé : 4?135?232 $

2020-2025