Autobus Auger se lance dans l'électrification avec Autobus Girardin





DRUMMONDVILLE, QC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Girardin, une entreprise familiale québécoise et leader en électrification du transport scolaire au Québec, est fier d'annoncer la conclusion d'une entente avec Autobus Auger pour l'acquisition de 50 autobus scolaires électriques Blue Bird Vision.

Cette importante commande d'autobus scolaires électriques s'échelonnera sur une période de cinq ans et débutera par l'acquisition de dix autobus de 72 passagers pour l'année scolaire 2022/2023.



« Nous sommes fiers de procéder à l'achat de 10 nouveaux véhicules électriques cette année et d'un total de 50 véhicules au cours des 5 prochaines années. Ce premier déploiement sera destiné au service de transport affecté au Centre de services scolaire des Navigateurs. Autobus Girardin a toujours été un partenaire de choix pour la qualité de leurs autobus, c'est donc un plaisir de renouveler notre confiance envers eux. Nous souhaitons prioritairement faire notre part pour l'environnement en offrant à notre clientèle des véhicules écoresponsables, correspondant aux meilleures normes de l'industrie du transport et visant à réduire notre empreinte écologique»

- Sylvain Auger, président d'Autobus Auger

« Girardin est un contributeur dans ce projet, en offrant à Autobus Auger un accompagnement et un soutien de premier plan autant dans l'acquisition des autobus électriques que des infrastructures. Nous saluons Monsieur Auger et son équipe pour cette décision de joindre le grand mouvement d'électrification du transport scolaire au Québec. L'attitude avant-gardiste de Monsieur Auger est un exemple pour les autres transporteurs.»

- Michel Daneault, vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin à Drummondville

Une fois les 50 autobus livrés, ce déploiement contribuera à une réduction de près de 1150 tonnes de gaz à effet de serre par année.

Autobus Auger entend débuter son déploiement avec le Centre de services scolaire des Navigateurs. Autobus Auger assure présentement le transport scolaire dans le territoire de la Ville de Lévis (secteurs Desjardins et Saint-Romuald), et les MRC de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce, plus précisément dans les municipalités de Saint-Apollinaire, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri et le secteur des Chutes-de-la-Chaudière. Des autobus électriques seront déployés dans d'autres centres de services scolaire dans les années subséquentes.

Girardin et ses partenaires Blue Bird (Cummins Power DriveMC) et Micro Bird (EcotunedMC) proposent la gamme complète d'autobus scolaire électrique de type A, C et D, 100 % électrique incluant le chauffage pour une réduction additionnelle de GES.

L'ensemble de la gamme est soutenu par une équipe hors pair de service après-vente.

Girardin, par l'entremise de sa division Girardin Énergie, offre un service complet d'accompagnement pour l'implantation des infrastructures électriques, ce qui aura pour effet de faciliter la transition électrique multisites d'Autobus Auger.

À propos - Groupe Autobus Auger

Fondé en 1960, Autobus Auger est aujourd'hui un leader en transport scolaire, nolisé, en commun et adapté de la grande région de Québec. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 700 employés et 600 unités roulantes répartis à travers 10 places d'affaires et 9 Centres de services scolaires. Autobus Auger est une entreprise à caractère familial de 3e génération et transporte quotidiennement plus de 35 000 passagers. Tous les détails au www.autobusauger.com

À propos de Girardin

Girardin, une entreprise québécoise ayant son siège social nord-américain à Drummondville, est spécialisée dans la fabrication, distribution et opération d'autobus depuis plus de 62 ans. Regroupant plus de 40 entreprises principalement au Québec, en Ontario ainsi que dans les états de New York et du Connecticut aux États-Unis, le groupe Girardin fabrique et distribue plus de 5 000 autobus par an dont la majorité est fabriquée ici même au Québec. Girardin compte à son actif près de 3 000 membres à son équipe dont une grande partie au Québec dans la fabrication et distribution d'autobus scolaires et autobus scolaire électriques. Girardin est un partenaire de longue date et le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués à son usine de Drummondville. Fortement engagé dans la lutte aux changements climatiques par la voie de l'électrification des transports, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules électriques, propane et gaz naturel) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

