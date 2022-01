artnet AG : Artnet rejoint le nouveau hub de visibilité ESG de Deutsche Börse





Artnet AG, la principale plateforme médiatique et de données du marché de l'art et place de marché internationale dédiée à la vente exclusive d'objets d'art en ligne, a le plaisir d'annoncer son adhésion au nouveau hub de visibilité ESG de Deutsche Börse.

Les investisseurs attendent toujours plus de transparence en matière de développement durable de la part des entreprises. Un niveau élevé de transparence et une communication compréhensible permettent aux données ESG (relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) de peser sur les décisions d'investissement, dans le but de réduire les risques et de s'assurer de leur impact positif.

Artnet AG est un pionnier du marché de l'art depuis plus de 30 ans. En s'engageant dans des initiatives et une communication ESG, Artnet reste fidèle à son éthique de travail visant à engendrer des changements positifs et à garantir des pratiques commerciales durables. Artnet s'efforce à tout moment de proposer un environnement où ses employés, ses clients et ses interlocuteurs peuvent faire ce qu'ils aiment de manière durable. En outre, Artnet prend très au sérieux sa vocation d'aide aux clients désireux d'apprendre à connaître le monde de l'art et des objets de collection. Que les clients d'Artnet cherchent, fassent évaluer, achètent ou vendent des oeuvres d'art, ils comptent sur l'entreprise pour comprendre à la fois la valeur culturelle et commerciale de celles-ci et pour garantir la vente responsable de leurs oeuvres et objets de décoration de manière transparente, efficace et durable. « Les beaux-arts et la culture nous définissent en tant qu'individus et nations. Ils restent donc au centre de la stratégie de responsabilité sociale et d'entreprise d'Artnet et orientent ses activités liées à l'environnement, aux collectivités et aux diverses parties prenantes », déclare le PDG d'Artnet, Jacob Pabst.

En 2020, Artnet a adopté une stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, défini des domaines clés de responsabilité et établi des objectifs concrets à l'horizon 2025. Cette stratégie de responsabilité sociale repose sur sa vision d'un marché de l'art, d'une responsabilité d'entreprise et d'un engagement social plus durables.

Retrouvez le hub ESG de Deutsche Börse ici : https://www.boerse-frankfurt.de/en/corporate-sustainability-disclosures

Cliquez ici pour accéder à la page d'Artnet sur le hub ESG : https://www.boerse-frankfurt.de/equity/artnet-ag/sustainabilities

À propos d'Artnet

Artnet compte le nombre inédit de 60 millions d'utilisateurs uniques par an, ce qui en fait la plus grande plateforme mondiale dédiée aux beaux-arts. Fondée en 1989, Artnet a révolutionné la façon dont les gens découvrent, recherchent et collectionnent l'art aujourd'hui. Les données de marché d'Artnet représentent une ressource essentielle pour le secteur de l'art et regroupent plus de 15 millions de résultats d'enchères ainsi que des analyses basées sur l'IA et l'AA offrant un niveau inégalé de transparence et de connaissance du marché. La place de marché d'Artnet relie son public international aux principales galeries et maisons de ventes aux enchères, et propose une sélection de plus de 250 000 oeuvres d'art à vendre dans le monde entier. Artnet Auctions, la plateforme révolutionnaire d'enchères exclusives en ligne, est caractérisée par une portée, une fluidité et une efficacité sans précédent. Artnet News couvre les événements, les tendances et les individus qui façonnent le marché de l'art mondial grâce à des analyses sans cesse actualisées et à des commentaires d'experts. Il s'agit de la publication d'informations relatives à l'art la plus lue du secteur, soutenue par un public dévoué et toujours plus nombreux. Dans l'ensemble, la vaste offre synergétique d'Artnet constitue un écosystème complet qui anime et informe le marché de l'art moderne.

Artnet AG est cotée au Prime Standard de la bourse de Francfort, le segment associé aux normes de transparence les plus élevées. La majorité des opérations sont gérées par sa filiale en propriété exclusive, Artnet Worldwide Corporation, une entité fondée en 1989 et basée à New York. Artnet Worldwide Corp. possède également une filiale basée à Londres, Artnet UK Ltd.

Vous trouverez de plus amples informations et des publications destinées aux investisseurs ici :

http://www.artnet.com/investor-relations/

ISIN : DE000A1K0375

LEI : 391200SHGPEDTRIC0X31

Langue : anglais Entreprise : artnet AG

Oranienstraße 164

10969 Berlin

Allemagne Tél. : +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax : +49 (0)30 20 91 78 -29 E-mail : info@artnet.de Internet : www.artnet.de ISIN : DE000A1K0375 WKN : A1K037 Places de cotation : marché réglementé à Francfort (Prime Standard), marché réglementé non officiel à Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 06:05 et diffusé par :