Le groupe Albia rachète la start-up WFN, une plate-forme numérique de services et de transferts funéraires internationaux





- Cette acquisition permettra à Albia de se positionner comme référent sur le marché international et numérique, et de gérer des services funéraires dans le monde entier

- Grâce à WFN, les familles pourront choisir en ligne l'option qui répond le mieux à leurs besoins.

MADRID, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Groupe Albia, entreprise funéraire de référence dédiée à l'organisation, à la gestion et à la prestation de services funéraires, a racheté World Funeral Net (WFN), une plate-forme numérique de services et transferts funéraires () d'envergure internationale. Cette opération permettra à l'entreprise de fournir ses services dans le monde entier grâce à un réseau capillaire planétaire.

Ce rachat permet à Albia d'acquérir un nouvel outil technologique qui pourrait ouvrir de nouvelles voies dans le secteur de la prestation de services funéraires, et qui promet également de modifier la manière dont les utilisateurs et les opérateurs accèdent à ces services.

WFN propose un outil qui permet de rapprocher les entreprises funéraires des utilisateurs et de leur offrir une véritable valeur ajoutée grâce à l'optimisation des ressources, ce qui se traduit par une amélioration des prestations et des économies pour ces [utilisateurs]. Tout cela est rendu possible grâce à un système d'appels d'offres (inspiré de la Théorie des enchères, récompensée du prix Nobel d'économie 2020). Il permet aux prestataires [funéraires] d'accéder aux services qui correspondent le mieux à leurs caractéristiques. Les utilisateurs, quant à eux, peuvent choisir l'option la mieux adaptée à leurs besoins, à un prix soumis à concurrence.

Le rachat inclut également World Funeral News, une revue numérique funéraire de premier plan au niveau mondial.

Le rachat de WFN par Albia témoigne donc de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la satisfaction des familles, qui comptent sur elle pour dire adieu à leurs proches.

Pour Juan Rodríguez, CEO du Groupe Albia, « bien que nous soyons conscients que la demande numérique n'en est qu'à ses débuts, nous pensons que les consommateurs et le marché vont changer dans les années à venir ; l'acquisition de cette plate-forme est donc un jalon qui pose les bases de ce que seront les contrats et les activités du secteur funéraire à l'avenir».

Albia est un groupe d'entreprises de référence en Espagne à la gestion et à la prestation intégrale et personnalisée de services funéraires : https://www.santalucia.es/grupo-santalucia. Le groupe gère 144 centres funéraires, 185 funérariums, 41 crématoriums, 44 cimetières et une flotte de plus de 400 véhicules. Fin 2020, elle employait près de 1 300 professionnels pour un total de plus de 74 000 services funéraires.

