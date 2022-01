Grand rassemblement virtuel sur la persévérance scolaire - LAURENT DUVERNAY-TARDIF ET SES INVITÉS S'ADRESSENT AUX JEUNES DU QUÉBEC DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE





Plus de 300 000 élèves sont invités à participer à la deuxième édition de cet événement virtuel

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'événement phare des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiendront du 14 au 18 février 2022, est de retour pour une deuxième édition qui s'annonce tout aussi exceptionnelle. Laurent Duvernay-Tardif, fier porte-parole des JPS pour une quatrième année consécutive, et ses invités participeront à un rendez-vous virtuel, le 16 février prochain, pour parler de motivation, d'estime de soi et d'engagement à tous les élèves du Québec.

L'événement se déroulera en français, en ligne sur la plateforme Vimeo, et sera segmenté en deux parties :

? Mercredi 16 février 2022, de 13 h à 14 h - pour les élèves de 11 à 14 ans

Laurent et ses invités discuteront avec les élèves des classes de 5e et 6e années du primaire et de 1re et 2e années du secondaire de partout au Québec. Le porte-parole des #JPS2022 répondra aussi à des questions formulées par les élèves sélectionnés parmi les classes inscrites.

? Mercredi 16 février 2022, de 14 h 15 à 15 h - pour les élèves de 15 à 17 ans

Après une discussion inspirante avec les plus jeunes, Laurent et ses invités s'adresseront en exclusivité aux classes de 3e, 4e et 5e du secondaire.

« Apprendre à préserver un équilibre entre ses études et ses passions est un gage de réussite. Quand on est jeune, pouvoir compter sur des adultes qui te montrent comment concilier tes intérêts personnels et tes études est une chance inouïe d'avancer dans la vie avec confiance. Je crois qu'on a tous le pouvoir de faire une différence : un simple encouragement ou bien un partage d'expériences sont autant de gestes porteurs qui contribuent à transmettre de la motivation et à en faire d'eux des personnes engagées », explique Laurent Duvernay-Tardif. « Je suis porte-parole des JPS parce que j'ai à coeur le bien-être des jeunes. J'espère, à travers ces événements, les inspirer à s'accrocher à leurs rêves, à continuer à explorer et à apprendre. J'ai hâte de répondre à leurs questions avec mes invités et d'aborder des sujets qui leur tiennent à coeur. Ce sera encore une fois un grand rassemblement ! »

« Les JPS permettent de rappeler à quel point il est primordial d'encourager et de valoriser les efforts des jeunes. Nous avons hâte de revivre ce moment spécial en compagnie de notre porte-parole et de ses invités. Nous sommes heureux de faire vivre ce moment unique aux élèves de partout au Québec et de leur insuffler de l'énergie pour poursuivre leur année scolaire », renchérit Audrey McKinnon, directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), organisateur de la campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire.

Merci d'être porteurs de sens

Les JPS 2022 remercieront tous ceux qui jouent un rôle significatif en contribuant à donner du sens au parcours scolaire des jeunes, en les gardant motivés et engagés : parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs communautaires, intervenants en milieu scolaire, personnel de soutien.

« Cette année, les Journées de la persévérance scolaire reconnaissent le travail exceptionnel que font chaque jour celles et ceux qui oeuvrent à encourager la persévérance de nos élèves », affirme Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. « C'est le moment de leur dire merci et de reconnaître pleinement leur travail dans la réussite éducative de nos jeunes. Nous sommes très reconnaissants de vos gestes, de vos mots et de vos conseils pour encourager chacun d'entre eux à aller plus loin. »

« Tout ce qui peut influencer notre jeunesse à réussir et à s'épanouir est primordial. En étant un modèle, un pilier sur lequel les jeunes peuvent compter, tous les adultes gravitant autour d'eux peuvent faire une différence significative dans leur parcours scolaire. Que ce soit par un geste bienveillant ou une parole, nous pouvons allumer une étincelle dans leurs yeux, les encourager à persévérer et à s'ancrer davantage dans une voie qui épouse leurs aspirations », souligne Annie Grand-Mourcel, nouvelle présidente du RQRE.

Pour vous inscrire à l'événement phare des JPS, c'est ici : https://bit.ly/3s1yHsn

Pour toute information sur la campagne, visitez le site des JPS.

Pour découvrir les activités organisées par les Instances régionales de concertation (IRC) dans le cadre des JPS, consultez la section Dans votre région.

À propos des Journées de la persévérance scolaire (JPS)

Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février et portées par les Instances régionales de concertation (IRC), les JPS sont l'occasion de rappeler que parfois un simple geste d'encouragement à persévérer peut avoir un impact positif. Elles visent également à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu'ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

