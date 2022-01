Un tout nouveau jeu d'habillage mettant en vedette les personnages de l'univers de Wasu, un « artiste des poupées articulées en papier », a été lancé par KYOTOMA le 5 janvier 2022





- Les personnages de Wasu attirent l'attention de plus de 330 000 amateurs partout sur la planète -

TOKYO, 27 janvier 2022 /CNW/ - KYOTOMA Inc. (ci-après « KYOTOMA »), dont le siège social est situé à Tokyo, annonce le lancement de son jeu d'habillage Soft & Fluffy Dolls « YURUFUWA » (iOS/Android) qui est offert depuis le 5 janvier 2022.

Aperçu du jeu

Les personnages du jeu YURUFUWA sont dessinés par Wasu, « l'artiste des poupées articulées en papier ». Ce dernier compte plus de 330 000 abonnés sur son compte Twitter et attire l'attention des amateurs aux quatre coins de la planète. Les joueurs peuvent choisir leurs personnages préférés de l'univers de YURUFUWA et s'amuser à les habiller avec différents vêtements. De plus, lorsqu'ils ont terminé de choisir leurs vêtements, les joueurs peuvent déplacer leurs personnages de YURUFUWA en faisant glisser leur doigt sur l'écran. C'est un jeu qui peut plaire à tout le monde, car on a l'impression qu'il y a une poupée articulée en papier à l'intérieur du jeu.

Image 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105535/202201146117/_prw_PI1fl_QPK7KE90.jpg

L'univers de Soft & Fluffy Dolls « YURUFUWA »

Les personnages de YURUFUWA évoluent dans un univers décontracté où cohabitent les humains et les animaux en peluche. Ce sont des adeptes de mode qui ne sont pas capables de fabriquer leurs propres vêtements. Les gens du coin ont dit aux personnages de YURUFUWA : « Si vous pouvez nous aider, nous vous fournirons des vêtements. » Les personnages de YURUFUWA étaient très contents. Ils ont décidé de donner un coup de main aux gens du coin en échange de beaucoup de vêtements.

Image2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105535/202201146117/_prw_PI2fl_BW5mK71R.jpg

Aperçu du jeu d'habillage Soft & Fluffy Dolls « YURUFUWA »

Nom de l'application : jeu d'habillage Soft & Fluffy Dolls « YURUFUWA »

- Appareils compatibles : Android de version 5.0 ou plus récente/iOS de version 11.0 ou plus récente

- Prix : gratuit (certains éléments sont facturés)

- Mise en service : mercredi 5 janvier 2022

Éditeur : KYOTOMA Inc.

Instructions du jeu :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105535/202201146117/_prw_PA1fl_vo2mP305.pdf

App Store

https://apps.apple.com/us/app/id1602203760

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kyotoma.yurufuwaEN

- Chaîne YouTube officielle : https://www.youtube.com/channel/UCXIhLdjucne0VZwRqUdxdvw

- Compte Twitter officiel : https://twitter.com/englishtomato1

- Compte TikTok officiel : https://www.tiktok.com/@kyotomagamesen

Présentation du concepteur des personnages du jeu Soft & Fluffy Dolls « YURUFUWA »

WASU : un artiste concepteur de poupées articulées en papier comptant plus de 330 000 abonnés sur Twitter. Il produit également et vend une série en ligne appelée « PEPAKO », basée sur ses poupées en papier et dont les personnages évoluent dans le monde réel.

- Compte Twitter officiel : https://twitter.com/Cermrnl

