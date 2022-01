/R E P R I S E -- Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022 - COMMÉMORATION À MONTRÉAL DE LA TUERIE À LA MOSQUÉE DE QUÉBEC/





MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les Montréalais sont invités à se rassembler pour commémorer le 5° anniversaire de la tragédie au Centre culturel islamique de Québec (CCIQ).

QUAND : Samedi 29 janvier 2022 - 17 h à 19 h



OÙ : Station métro Parc, Montréal

Ce rassemblement est organisé par la « Semaine de découverte des musulmans » (SSM), en collaboration avec divers organismes, dont le Réseau pour la paix, Voix juives indépendantes Canada et Non à la loi 21. Des représentants prendront la parole avant que ne soit observée une minute de silence.

L'événement vise à honorer et à se rappeler les six hommes qui ont été tués, à savoir Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane et Azzedine Soufiane.



« L'attaque contre la CCIQ en 2017 et son impact sur notre société ne doivent pas être oubliés; nous devons traiter ses causes profondes de manière sérieuse », a déclaré Ehab Lotayef, cofondateur et ancien président de la SSM.



Ce rassemblement a une signification particulière, car ce 29 janvier est la première Journée nationale de commémoration de l'attentat de la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie.



Les porte-paroles de la SSM sont disponibles pour des entrevues avec les médias.



