Covetrus nomme César França au poste de président, en charge des marques internationales de la société





Covetrus® (NASDAQ: CVET), un leader mondial des technologies et services pour la santé animale, a annoncé aujourd'hui la nomination de César França au poste de président, en charge des marques internationales du groupe.

M. França dirigera pour toute l'entreprise le développement et la gestion du portefeuille de marques internationales de Covetrus, parmi lesquelles figurent actuellement Covetrus, Kruuse, Vi, Roadrunner Pharmacy et Calibra. La société se fondera sur sa vision et son expertise pour développer les catégories, établir des partenariats stratégiques et identifier des opportunités de croissance externe.

César França apporte à Covetrus plus de 25 années de leadership et d'expérience dans le développement et la gestion de marques, le marketing, la vente, l'expansion commerciale et la gestion globale.

« Nous sommes ravis d'accueillir César dans ces fonctions à la fois nouvelles et dynamiques, » déclare Matt Malenfant, directeur commercial de Covetrus. « César est un leader reconnu, animé par une vision positive et par une solide confiance dans le potentiel des individus et des marques. Il travaillera en étroite collaboration avec nos équipes commerciales et opérationnelles afin de garantir l'efficacité et l'exécution de nos activités dans toutes les divisions, tandis que nous poursuivons notre mission en aidant les vétérinaires à atteindre de meilleurs résultats thérapeutiques et financiers. »

M. França a passé les 20 dernières années de sa carrière chez Nestlé S.A., la première entreprise de l'alimentation et des boissons dans le monde dont les plus de 2 000 marques sont commercialisées dans 186 pays. Il y a occupé différents postes de direction et dirigé le développement d'une vaste gamme de marques couvrant diverses catégories de produits. Tout au long de son remarquable parcours professionnel, M. França a façonné les portefeuilles, revigoré les marques et défini des priorités stratégiques afin de favoriser la pérennité et la rentabilité des activités.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Covetrus et de diriger le développement des marques les plus populaires, les plus appréciées et les plus emblématiques de l'industrie de la santé animale, au service à la fois des vétérinaires et des propriétaires d'animaux de compagnie, » déclare M. França.

À propos de Covetrus

Covetrus est une entreprise internationale de technologies et de services pour la santé animale dont l'ambition est de permettre à ses partenaires des cabinets vétérinaires d'améliorer les résultats financiers et thérapeutiques. Nous réunissons des produits, des services et des technologies dans une plateforme unique qui relie nos clients aux solutions et aux connaissances dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui les soignent nous motive à faire avancer le domaine de la médecine vétérinaire. Covetrus a son siège social à Portland, dans l'État américain du Maine, et emploie plus de 5 500 personnes, desservant plus de 100 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez https://covetrus.com/.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui sont prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des énoncés concernant nos projets, nos objectifs, nos attentes et nos intentions. Ces énoncés sont soumis à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d'avoir des effets négatifs sur nos activités et nos perspectives sont présentés dans nos documents publics déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC). Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et attentes actuelles de notre équipe de direction et, excepté lorsque la loi l'exige, nous ne nous engageons en aucun cas à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à les mettre à jour pour refléter des événements ou circonstances survenant après la publication dudit communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autre. Il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 04:20 et diffusé par :