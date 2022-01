La croissance de Highspot s'accélère portée par la forte augmentation de la demande d'outils d'aide à la vente en Europe du Sud





Highspot étend ses opérations européennes et nomme un responsable pour l'Europe du Sud.

PARIS, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Highspot, la plateforme logicielle d'aide à la vente (Sales Enablement) permettant d'accroître les performances des équipes de vente, a annoncé aujourd'hui son ouverture commerciale en Europe du Sud, avec un siège social basé à Paris, France. A cette occasion, la société a également annoncé l'arrivée de Julien Leblanc, expert en vente B2B, en tant que directeur des ventes pour l'Europe du Sud.

L'hyper-croissance de Highspot est attribuable au rôle essentiel que les outils d'aide à la vente jouent dans la capacité d'une entreprise à améliorer les performances de ses équipes commerciales et à générer une croissance constante de ses revenus. L'adoption massive de la technologie par les clients d'Highspot à travers l'Europe, le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'Australie a généré des résultats significatifs :

Au cours de l'année écoulée, Highspot a connecté plus de huit millions de vendeurs, distributeurs partenaires, représentants de services et clients à travers le monde au moyen d'outils d'aide à la vente digitalisés et innovants, soit une augmentation du taux d'utilisation de la plateforme de plus 150 % par rapport à l'année précédente.

par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de Highspot en Europe du Nord et en Europe centrale a plus que doublé au cours des 12 derniers mois.

du Nord et en centrale a plus que doublé au cours des 12 derniers mois. Afin d'accélérer encore sa croissance et de favoriser ses innovations produit, la société a récemment annoncé un financement de 248 millions de dollars (série F), portant ainsi sa valorisation à 3,5 milliards de dollars.

Highspot est la seule plateforme d'aide à la vente développée de bout en bout sur un code source unique, offrant une expérience de navigation ergonomique unique et intuitive très appréciée par les commerciaux.

Cette plateforme, qui permet une gestion de contenus centralisée et intuitive ainsi que la mise à disposition d'outils de formation et de coaching entièrement intégrés aux outils de CRM, offre une analyse constante et approfondie des résultats aux responsables commerciaux et marketing. Tout ce dont ils ont besoin afin de transformer leur stratégie en un véritable plan de soutien à la croissance et la performance.

De nombreuses entreprises internationales font confiance à Highspot pour améliorer la collaboration entre Marketing et Sales. Citons notamment Vodafone et Arkema.

"Avec Highspot, nos représentants peuvent trouver ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin", a déclaré Laura Valerio, responsable mondiale de Sales Enablement chez Vodafone Business. " Grâce à la fiabilité de l'outil, la confiance s'installe, permettant d'améliorer tous les aspects du cycle de vente, de la rentabilité à la qualité de l'expérience au client. "

En tant que directeur des ventes pour l'Europe du Sud, Julien Leblanc apporte à Highspot près de deux décennies d'expertise dans le domaine de la vente de solutions SaaS à travers plusieurs zones géographiques, dirigeant et faisant évoluer des équipes de vente hautement performantes, et établissant des relations de confiance avec ses clients. Julien Leblanc est un leader expérimenté dans le secteur en plein essor de l'amélioration des process de ventes. Il a précédemment contribué au développement de Sprinklr en Europe du Sud et dirigé des équipes de vente chez VMware et Oracle.

"De plus en plus d'entreprises du monde entier considèrent le Sales Enablement (Les outils d'aide à la vente) comme étant un vecteur fondamental pour améliorer les performances commerciales et stimuler la croissance. Le Sales Enablement offre également une opportunité unique aux leaders stratégiques du marketing de mesurer leur impact sur le business et, in fine, de se concentrer sur les initiatives positives.", a déclaré Julien Leblanc, responsable de l'Europe du Sud, chez Highspot. "Je suis emballé de rejoindre une équipe brillante et surmotivée qui aidera les entreprises de la région à accroître la performance de leurs équipes go-to-market grâce à la solution de renommée mondiale qu'est Highspot."

Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, Munich, Londres et Seattle, Highspot poursuit son expansion internationale et continue à recruter des collaborateurs à travers le monde pour répondre à la demande croissante des marchés en Europe du Sud et au-delà.

À propos de Highspot

Highspot est une plateforme d'aide à la vente permettant d'accroître les performances des équipes commerciales en comblant le fossé entre la stratégie et l'exécution. Avec Highspot, nos clients transforment leurs initiatives en actions que les équipes de vente doivent exécuter et permettant aux responsables des ventes de mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec des informations approfondies et exploitables. Des entreprises telles que DocuSign, Fiserv, OKTA, Red Hat et Zillow utilisent Highspot pour gérer le contenu, former et coacher les vendeurs, et engager les acheteurs. La mise en oeuvre de vos initiatives stratégiques avec Highspot permet d'augmenter les revenus, d'obtenir des performances constantes de la part des représentants et d'améliorer leur retour sur investissement.

