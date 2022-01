Cazoo s'apprête à acquérir brumbrum, le leader italien de la vente de voitures en ligne





Cazoo (NYSE : CZOO), le premier concessionnaire automobile en ligne d'Europe, qui fait de l'achat et de la vente d'une voiture quelque chose d'aussi simple et transparent que la commande de tout autre produit en ligne, annonce la signature d'un contrat visant l'acquisition de brumbrum, la principale plateforme numérique de vente de voitures et d'abonnement automobile en Italie.

Créé en 2016, brumbrum est basé à Milan, emploie aujourd'hui plus de 180 collaborateurs, et dispose d'un site de préparation de véhicules de 40 000 mètres carrés à Reggio Emilia, avec la capacité de remettre à neuf plus de 15 000 voitures par an. L'entreprise propose des centaines de véhicules à la vente, en financement ou par abonnement, avec des livraisons dans toute l'Italie.

Cazoo a été créé en 2018 par l'entrepreneur britannique Alex Chesterman et fait partie des entreprises à plus forte croissance en Europe, à l'avant-garde de la transition des achats de voitures en ligne. L'entreprise a fait son introduction à la Bourse de New York l'an dernier, et a déjà mis sur pied une équipe de plus de 3 800 collaborateurs au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et au Portugal.

Cazoo a vendu plus de 50 000 voitures en ligne depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans. Les consommateurs ont été séduits par le choix, la valeur, la transparence et l'aspect pratique d'acheter des voitures d'occasion entièrement en ligne. La société a démarré en 2019 au Royaume-Uni et plus récemment en France et en Allemagne, en décembre dernier.

La transaction permettra de combiner la marque leader de marché, la plateforme et la capacité de financement de Cazoo à la solide équipe, l'expertise des marchés locaux et les relations commerciales de brumbrum dans toute l'Italie. Une fois l'intégration réussie, Cazoo sera en mesure de lancer son offre complète dans l'Italie toute entière d'ici le milieu d'année.

Cazoo fera l'acquisition de brumbrum pour 80 millions EUR par le biais de liquidités et d'actions Cazoo, et la transaction devrait être finalisée dans les prochains jours. Suite à ses récents lancements en France et en Allemagne, et à ses acquisitions en Espagne et en Italie, Cazoo disposera d'une solide présence dans chacun des cinq plus grands marchés européens de voitures d'occasion.

Alex Chesterman OBE, fondateur et PDG de Cazoo : « brumbrum est l'acteur incontournable de la vente de voitures en ligne et de l'abonnement automobile en Italie et a constitué une équipe, une culture et une activité de premier plan. À l'instar de Cazoo au Royaume-Uni, brumbrum est à l'avant-garde de la transition numérique des achats de voitures en Italie. Nous poursuivons notre expansion dans les marchés européens clés à un rythme plus rapide que prévu et cette acquisition accélérera nos projets de lancements en Italie afin de proposer un choix, une valeur, une qualité et une commodité accrus aux consommateurs au moment d'acheter ou de s'abonner pour leur prochain véhicule en Italie. Je me réjouis à l'idée d'accueillir les collaborateurs de brumbrum au sein de Cazoo et de travailler à leur côté pour fournir la meilleure expérience d'achat de voitures aux consommateurs Italiens. »

Francesco Banfi, fondateur et PDG de brumbrum : « Nous avons mis sur pied une équipe très solide bénéficiant d'excellentes relations commerciales avec brumbrum, et je suis très fier du travail accompli jusqu'à présent. La combinaison avec la plateforme et la marque Cazoo nous permettra de développer significativement le service Cazoo en Italie. La vision et la stratégie de Cazoo s'alignent parfaitement sur les nôtres, et je me réjouis à l'idée d'unir nos forces et d'accélérer le lancement de Cazoo et la transformation numérique de l'expérience d'achats, de vente et d'abonnement de voitures dans toute l'Italie et dans le reste de l'Europe. »

brumbrum a été conseillé par Jefferies et Orrick Herrington & Sutcliffe.

À propos de Cazoo ? www.cazoo.co.uk

Notre mission est de transformer l'expérience d'achat-vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe en offrant un meilleur choix, une meilleure valeur, une plus grande transparence, une plus grande commodité et une plus grande tranquillité d'esprit. Notre objectif vise à ce que l'achat ou la vente d'une voiture soit similaire à tout autre produit en ligne, avec des consommateurs qui peuvent simplement et de manière transparente acheter, vendre, financer ou sélectionner une voiture entièrement en ligne pour être livrée ou récupérée en seulement 72 heures. Cazoo a été fondée en 2018 par le serial entrepreneur Alex Chesterman, Officier de l'Ordre de l'Empire Britannique. La société bénéficie du soutien de certains des principaux investisseurs technologiques au niveau mondial et est cotée en bourse (NYSE : CZOO).

À propos de brumbrum ? www.brumbrum.it

brumbrum est la principale plateforme de vente de voitures en ligne en Italie. Les voitures disponibles à l'achat sur le site appartiennent à brumbrum, qui offre le meilleur rapport qualité prix du secteur. La plateforme propose un large éventail de voitures d'occasion certifiées et de voitures avec 0 km au compteur et jusqu'à trois ans de garantie. En plus des achats, brumbrum offre un choix complet de modèles par abonnement. Avec brumbrum, vous pouvez acheter, financer ou vous abonner pour obtenir votre prochaine voiture entièrement en ligne, depuis le confort de votre domicile!

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues ou mentionnées dans le présent communiqué peuvent comprendre des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les prévisions, estimations et projections concernant les activités de Cazoo peuvent différer de ses résultats réels et vous ne devez donc pas vous fier aux déclarations prospectives comme étant des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les expressions « penser », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « devrait », « pourra », « pourrait », « poursuivra », « entraînera probablement », et d'autres expressions analogues. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui reposent sur des attentes et des hypothèses actuelles et sont donc soumises à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que des événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter les éléments suivants : (1) réaliser les avantages escomptés issus du regroupement d'entreprises avec Ajax I (le « regroupement d'entreprises ») ; (2) parvenir à la croissance prévue des revenus et à une gestion efficace de la croissance ; (3) mettre en oeuvre la stratégie d'expansion de Cazoo en Europe ; (4) acquérir et intégrer d'autres sociétés ; (5) atteindre et maintenir la rentabilité à l'avenir ; (6) accéder à un stock de véhicules satisfaisant pour être revendus aux clients et pour l'offre d'abonnement de Cazoo, la remise à neuf et la vente du stock de manière rapide et efficace ; (7) élargir l'offre d'abonnement de Cazoo ; (8) accroître l'offre de services de Cazoo et l'optimisation des prix ; (9) promouvoir efficacement la marque Cazoo et accroître la notoriété de la marque ; (10) élargir l'offre de produits Cazoo et intégrer de nouveaux produits et services ; (11) améliorer les résultats d'exploitation et financiers futurs ; (12) acquisition et protection de la propriété intellectuelle ; (13) attraction, formation et conservation d'un personnel clé ; (14) respect des lois et règlements applicables aux activités de Cazoo ; (15) déploiement réussi du produit regroupement d'entreprises ; et (16) autres risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Facteurs de risques » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » de la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1, et du prospectus qui y est inclus, déposée par Cazoo Group Ltd (f/k/a Capri Listco). La liste de facteurs précédemment énumérée n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les informations incluses dans d'autres dossiers déposés à l'occasion par Cazoo auprès de la SEC. Ces dossiers identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont à jour à la date du présent communiqué. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Cazoo n'est ni tenu, ni n'a l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Cazoo ne donne aucune assurance qu'elle atteindra ses objectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 02:30 et diffusé par :