LightCON lance la prévente de jetons non fongibles (non-fungible token, NFT) pour son nouveau jeu, Rise of Stars (ROS)





Rise of Stars (ROS), nouveau jeu mobile développé par LightCON, une filiale de WEMADE MAX (Co-PDG : Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ : 101730), lance la prévente NFT pour le « Warship Carrier » le 27 janvier.

ROS est le premier jeu 4x de blockchain, publié sur la plateforme WEMIX. En plus de la guerre massive en temps réel, ce jeu, qui se déroule dans le vaste univers, propose des navires de guerre et des planètes minutieusement conçus.

ROS permettra notamment d'obtenir des Silthereum, un nouveau jeton de jeu, et le « Warship Carrier » auquel s'applique le NFT. Prévente des NFT avant l'ouverture officielle

Le « Warship Carrier », qui transporte un grand nombre de navires de guerre, est un élément offrant divers avantages aux navires et sert d'axe principal dans l'écosystème de jetons ROS. Il offre une fonction permettant d'extraire des « Silther Particles », qui sont échangées contre des Silthereum, le jeton du jeu. Plus le niveau du « Warship Carrier » est élevé, plus la quantité d'extraction de « Silther Particles » augmente.

La prévente sera organisée en deux étapes, entre le 27 janvier et le 17 février, sur WEMIX Auction. 1 504 boîtes porte-bonheur NFT « Warship Carrier » seront vendues à des prix réduits, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Lors de la première prévente, 500 boîtes porte-bonheur de transporteur de navire de guerre de rang 1 et 252 boîtes porte-bonheur de transporteur de navire de guerre de rang 2 seront vendues à des prix réduits de 20 % du 27 janvier au 3 février. Au cours de la deuxième prévente du 10 au 17 février, les mêmes quantités seront vendues à des prix réduits de 10 %.

Pour marquer la première prévente de NFT concernant ROS, 1,2 million de jetons Silthereum seront présentés via un cryptoparachutage. Tous les acheteurs NFT recevront un total de 201 200 jetons Silthereum. De plus, 20 000 utilisateurs qui participent à l'événement communautaire recevront chacun 50 jetons Silthereum par lot.

Le 12, ROS a ouvert les préinscriptions sur l'App Store d'Apple et Google Play dans toutes les régions du monde, à l'exclusion de la Chine et de la Corée, etc. Pour célébrer l'ouverture de la préinscription au niveau mondiale, un cryptoparachutage offrant un total d'un million de jetons Silthereum est organisé.

