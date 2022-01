EDM Council publie une étude sur la gestion des défis liés aux données ESG pour les organismes de notation et les agrégateurs de données





NEW YORK, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- EDM Council, une association commerciale intersectorielle pour la gestion et l'analyse des données, a publié son plus récent rapport de recherche, « ESG Data Management : Rating Providers and Data Aggregators » (Gestion des données ESG : organismes de notation et agrégateurs de données), le deuxième rapport de sa série de recherches sur les données ESG. L'étude a été élaborée par le groupe de travail sur les ESG d'EDM Council, qui a examiné les principaux défis de la chaîne d'approvisionnement des données ESG et formulé des recommandations à l'intention des organismes de notation et agrégateurs de données.

Les organismes de notation et les agrégateurs de données jouent un rôle important dans la collecte et l'analyse des données brutes des entités déclarantes, ce qui permet aux entreprises d'élaborer des recherches, des notations, des évaluations et des comparaisons des performances des entreprises par rapport aux nouveaux objectifs ESG à l'échelle mondiale. Les organismes de notation et les agrégateurs de données ESG fournissent des produits et services qui sont une composante essentielle de l'écosystème ESG, mais ils font face à leurs propres défis en matière de gestion et d'analyse des données.

Bien que l'utilisation des produits ESG varie, la chaîne d'approvisionnement des données pour les organismes de notation et les agrégateurs de données est essentiellement la même. Ce rapport décrit un processus de prestation de produits en six étapes pour les organismes de notation et les agrégateurs de données à l'aide duquel les défis liés aux données ESG ont ensuite été évalués et classés par ordre de priorité. L'étude a ensuite utilisé ces étapes comme cadre pour cerner onze défis prioritaires actuels et formuler des recommandations stratégiques et tactiques pour chacun d'eux :

Complexité de l'établissement des normes Modèle de gouvernance Documentation des points de données en fonction de l'importance relative Efficacité des indicateurs ESG Lacunes statistiques Contrôle des versions Changements et tendances des données sources Données de tiers Scénarios et modèles Assurance externe des données ESG Exigences en matière de gestion des données ESG

« La prévalence des facteurs ESG a augmenté, tout comme les défis liés à la gestion des données auxquels les organismes de notation et les agrégateurs de données ont été confrontés. L'objectif de notre dernière recherche sur les facteurs ESG est de simplifier la chaîne d'approvisionnement des données ESG et de créer un cadre commun au sein duquel ces entités peuvent fonctionner, a déclaré Eric Bigelsen, président du conseil sur l'engagement de l'industrie et président du groupe de travail sur les ESG d'EDM Council. Nous voulons améliorer la clarté et la compréhension à l'égard de ce secteur en évolution tout en démontrant les avantages des facteurs ESG dans l'obtention de résultats durables. »

Ce rapport des organismes de notation et des agrégateurs de données ESG d'EDM Council est le deuxième volet d'une série de documents de recherche détaillant les conclusions d'une étude de neuf mois sur les défis et les recommandations en matière de données ESG. Il fait suite au rapport d'EDM Council sur les meilleures pratiques en matière de production de rapports sur les ESG publié en novembre 2021.

Grâce à la collaboration du groupe de travail sur les ESG, les séries de recherches intègrent les commentaires de professionnels des données de multiples industries, de professionnels de la production de rapports sur la durabilité des entreprises, de spécialistes en matière d'ESG et d'autres chefs d'entreprise dans le cadre d'une étude qui s'étend à plus de 80 organismes participants et à plus de 150 professionnels.

Pour en savoir plus et pour télécharger le rapport complet des organismes de notation et des agrégateurs de données ESG d'EDM Council, veuillez consulter le site : https://app.smartsheet.com/b/form/37567c73363a4f839f569bbc88406804

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale créée pour élever la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité commerciale et opérationnelle. Le Council est le principal défenseur mondial du développement et de la mise en oeuvre de normes de données, de meilleures pratiques et de programmes complets de formation et de certification. Avec 300 organisations membres en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et plus de 10 000 professionnels de la gestion des données, l'EDM Council offre aux professionnels des données un lieu d'interaction, de communication et de collaboration sur les défis et les progrès de la gestion et de l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, visitez le site edmcouncil.org et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 21:09 et diffusé par :