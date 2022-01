Les commutateurs Allied Telesis sont approuvés pour une utilisation sur les réseaux gouvernementaux sécurisés





Les commutateurs à haute capacité des campus ont réussi les tests rigoureux de l'US Department of Defense en matière d'interopérabilité et de cybersécurité

SAN JOSE, Californie, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Allied Telesis, fournisseur de premier plan de solutions d'échange de données évolutives et sécurisées, a annoncé aujourd'hui que plusieurs de ses commutateurs ont obtenu la certification APL (Approved Products List) et la validation FIPS140-2 de l'US Department of Defense Information Network (DoDIN).

L'APL DoDIN est une liste unique de produits approuvés pour une utilisation sur le réseau de télécommunications d'entreprise du Department of Defense (DoD) pour les services relatifs aux données, à la voix et aux vidéos. La Defense Information Systems Agency (DISA) maintient le processus APL afin de s'assurer qu'il répond aux besoins du DoD et qu'il suit le rythme d'un paysage de menaces en constante évolution. En conséquence, les autorités stipulent que seuls les produits qui répondent aux exigences strictes de la validation de cryptographie FIPS140-2 peuvent être soumis à d'autres tests d'interopérabilité et de cybersécurité avant d'être certifiés pour être inclus dans l'APL DoDIN.

Après avoir été testés avec succès au Joint Interoperability Testing Center de Fort Huachuca en Arizona, les commutateurs de campus Allied Telesis suivants, dotés du système d'exploitation AlliedWare Plustm, sont désormais autorisés à se connecter aux réseaux du DoD :

Commutateur à châssis modulaire empilable SwitchBlade

Commutateurs empilables 10/40/100 Gigabits de la série x950

Commutateurs empilables 10/40 Gigabits de la série x550

« Nous sommes ravis que ces commutateurs figurent désormais sur la liste des produits approuvés (APL) par le DoDIN américain » déclare Tom McGrevey, directeur des ventes fédérales chez Allied Telesis. « Cette certification souligne notre engagement à contribuer à la sécurisation et à la modernisation de l'infrastructure du DoD, conformément à un besoin accru de protection des systèmes informatiques fédéraux. En outre, nos solutions certifiées donnent aux clients la possibilité de transformer leurs réseaux et d'accélérer l'innovation stratégique avec des fabrics de réseau faciles à utiliser et de grande capacité. »

Allied Telesis s'efforce depuis longtemps de rendre les réseaux fiables et sûrs. Outre la certification APL du DoDIN, certains produits Allied Telesis sont également homologués FIPS 140-2 et conformes aux exigences TAA et NDAA. De plus, pour une sécurité accrue de la chaîne d'approvisionnement, l'organisation logistique d'Allied Telesis est certifiée C-TPAT au niveau 3, ce qui signifie que les commandes sont traitées en toute sécurité, de la livraison des composants à l'expédition finale, afin d'éviter toute altération ou modification.

Les produits certifiés DoDIN APL d'Allied Telesis sont facilement disponibles par le biais de plusieurs contrats importants, notamment 2GIT, ITES, SEWP IV et GSA, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs et de partenaires commerciaux locaux. Contactez un bureau de vente Allied Telesis local pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité.

À propos d'Allied Telesis

Depuis plus de 30 ans, Allied Telesis fournit une connectivité fiable et intelligente pour toutes sortes d'applications, des entreprises aux projets d'infrastructure complexes et critiques, partout dans le monde. Nous innovons continuellement dans la manière dont les services et les applications sont proposés et gérés, ce qui se traduit par une valeur ajoutée et des coûts d'exploitation réduits. Rendez-nous visite en ligne sur www.alliedtelesis.com .

