Le Jiangsu a créé 5 circuits touristiques pour profiter de l'hiver avec les « Charmes du Jiangsu »





NANJING, Chine, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, le Jiangsu a lancé 5 circuits touristiques présentant les particularités du Jiangsu pendant la période du Festival du Printemps. Ici, les gens peuvent vivre une expérience extraordinaire en combinant les sports d'hiver, les sources chaudes, les beaux paysages, la nourriture et les coutumes populaires. Le Jiangsu accueille les touristes du monde entier pour leur faire découvrir les charmes du Jiangsu en hiver à travers 5 circuits différents, selon le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu.

Nanjing a déjà tenu les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2014, c'est donc également une ville olympique. Le stade du Centre sportif olympique de Nankin se trouve à environ 5 kilomètres de la gare de Nanjing Sud et dispose d'un terrain d'entraînement professionnel pour le patinage de vitesse sur courte piste et le patinage artistique. La surface de glace de 1 800 mètres carrés peut ajuster avec précision la température et la dureté de la glace en fonction des différentes exigences sportives pour répondre aux besoins du hockey sur glace, du curling, du patinage artistique, du patinage de vitesse sur courte piste et d'autres sports de glace.

À 20 kilomètres à l'est du Centre sportif olympique, c'est Tangshan Hot Spring qui a obtenu la double certification internationale de qualité de l'eau pour les sources chaudes en Europe et au Japon. Le Ruralation Museum Hotel, Tangshan et Banyan Tree Nanjing Garden Expo sont des hôtels avec source chaude qui ont attiré beaucoup d'attention dans l'industrie au cours des deux dernières années depuis leur ouverture. Les deux hôtels sont construits sur des falaises abruptes, où en hiver il est extrêmement agréable de profiter d'une source chaude dans la piscine thermale de la chambre d'hôtes et de profiter des étoiles.

Nanjing est riche de beaux galets appelés « pierre Yuhua », celle-ci a également inspiré les chefs qui ont créé des boulettes de farine de riz glutineux ayant son apparence. Les mets parfumés au taro et la soupe d'haricots rouges avec riz doux parfumé au vin sont également de délicieux desserts à ne pas manquer à Nanjing en hiver.

À 10 kilomètres au sud de la gare de Nanjing Sud se trouve le Mont Niushoushan. Selon la tradition, la source du Mont Niushoushan est la plus belle. Les gens à Nanjing ont l'habitude de faire une sortie au Mont Niushoushan chaque printemps, mais après la neige en hiver et l'achèvement de la pagode Bouddha du Mont Niushoushan, Bouddha Ding Temple, Bouddha Ding Palace et d'autres structures, le Mont Niushoushan se dote d'un air plus rêveur.

Le temple de Confucius est incontournable pour les visiteurs à Nanjing pendant la Fête du Printemps, afin d'admirer le Festival des lanternes de Qinhuai le quinzième jour du premier mois lunaire. Le Festival des lanternes de Qinhuai, dont l'histoire remonte à mille ans, est aujourd'hui plus contemporain. Les visiteurs peuvent bien évidemment également acheter une ou deux lanternes traditionnelles, pour voir les lanternes avec des lanternes.

Le Changzhou Tianmu Lake Resort est également une zone avec une grosse concentration d'hôtels avec source chaude de haute qualité dans le Jiangsu. Il se situe à environ 14 kilomètres de la gare de Liyang, et le trajet en train à grande vitesse ne prend que 30 minutes de Nanjing à Liyang. L'hôtel Tianmu Lake Spring & Spa à Liyang est situé sur la rive du lac Tianmu. La piscine thermale colorée de l'hôtel est comme un joyau coloré incrusté dans la colline. La Liyang Yushui Hidden Villa se trouve sur une terre unique de vallées. Baignant dans les sources chaudes, avec un large champ de vision, les visiteurs ont une vue panoramique sur la mer de nuages et de montagnes. La soupe de poisson du lac Tianmu est un délice hivernal à ne pas manquer. Le lac Tianmu est filtré par la végétation montagneuse autour du lac Tianmu, de sorte que l'eau du lac Tianmu est claire et douce, et la viande de poisson peuplant le lac est délicieuse.

À 70 kilomètres au nord du Tianmu Lake Resort, se trouve le Maoshan Resort. L'Oriental Salt Lake Resort avec pour thème le « Taoïsme » se trouve ici. Dans la zone pittoresque pensée selon les « commérages », les gens peuvent voyager, vivre, et profiter des artistes de rue, de jonglage et d'autres spectacles folkloriques. Le style architectural du site pittoresque est le style classique chinois datant de 1600 ans, ce qui est très rare dans les sites pittoresques modernes de la Chine. Surtout après la période « Lesser Snow », le site déjà pittoresque est encore plus mystérieux avec son jeu de lumières.

Les flocons de neige recouvrent les sites de glace et de neige du Jiangsu d'un manteau d'argent, les potées mijotent et leurs odeurs chatouillent les narines, la fumée blanche ondule et les sources chaudes sont pleines de joie. Avec l'arrivée de l'amour de la glace et de la neige qui accompagne les Jeux olympiques d'hiver, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir les « Charmes du Jiangsu » sous de nouvelles facettes.

