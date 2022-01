Jaunt Air Mobility et les services d'aviation sur demande de Flapper ont l'intention de présenter l'aéronef Jaunt Journey sur le marché des taxis aériens d'Amérique latine





Jaunt Air Mobility LLC (« Jaunt ») a signé une lettre d'intention avec la compagnie d'aviation sur demande Flapper Tecnologia, S.A. (« Flapper ») pour l'achat de Jaunt Journey, un aéronef électrique à décollage et à atterrissage verticaux (eVTOL). Lorsque l'accord final sera signé, Jaunt fournira jusqu'à 25 aéronefs Jaunt Journey à Flapper, afin de faire croître sa flotte de mobilité aérienne urbaine (MAU) sur demande sur les marchés d'Amérique latine.

Flapper et Jaunt ont l'intention d'offrir des services à de nombreux marchés essentiels à l'échelle de l'Amérique latine, notamment Mexico, Santiago au Chili, Bogota, São Paulo et Rio de Janeiro. En établissant un partenariat avec Jaunt, Flapper sera en mesure de fournir une nouvelle forme de déplacement urbain, dont la priorité absolue est la sécurité et l'efficacité opérationnelle. En associant leurs efforts, les entreprises prévoient contribuer à l'inauguration d'une nouvelle ère des transports en Amérique latine.

Paul Malicki, DG de Flapper, a déclaré : « Après un examen approfondi des architectures de mobilité aérienne urbaine existantes, nous avons constaté que la conception à rotor lent et à voilure fixe de Jaunt est l'un des aéronefs les plus efficaces et sécuritaires jamais offerts. La technologie de Jaunt Journey offre un rendement similaire à la conception à voilure fixe; ce qui s'avère parfait compte tenu des pistes de décollage courtes, des rivages rocheux et des aéroports en haute altitude dans la région ».

« Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec Flapper, afin de lancer une nouvelle forme de déplacement urbain dans des villes d'Amérique latine », a indiqué Simon Briceno, directeur commercial de Jaunt. « La réputation et l'expérience de la compagnie quant au service de vols nolisés sur demande sont bien connues et elle comprend bien l'occasion de croissance qu'offrent nos véhicules à zéro émission ».

Flapper a rassemblé une flotte de plus de 900 aéronefs certifiés et est fière d'avoir l'offre de vols nolisés la plus complète de l'hémisphère Sud. Ses clients ont le choix de 80 différents types d'aéronefs à réaction, d'aéronefs à turbopropulseurs et d'hélicoptères et ils peuvent obtenir une estimation de prix instantanée.

Jaunt Air Mobility conçoit et commercialise un aéronef électrique à décollage et à atterrissage verticaux doté d'une technologie éprouvée de rotor lent. Le taxi aérien Jaunt Journey est le premier aéronef au monde alliant les capacités de vol d'un hélicoptère et d'un aéronef à voilure fixe, assurant une expérience à faible bruit et offrant un excellent confort, des éléments essentiels de sécurité et une efficacité opérationnelle. La compagnie est l'une des seules à offrir un aéronef électrique à décollage et à atterrissage verticaux, qui soit conforme aux règles de certification actuelles de la catégorie de transport.

« Le modèle Jaunt Journey englobe d'importantes caractéristiques de conception qui lui permettent de voler dans diverses conditions météorologiques », a affirmé Martin Peryea, DG et directeur de la technologie. « Un seul rotor principal est la forme la plus efficace de décollage et d'atterrissage et celui-ci possède des capacités reconnues dans des conditions de vent soufflant en rafales, par exemple, dans les zones côtières. L'aéronef offre un plus haut niveau de sécurité que les hélicoptères actuels ».

Le déploiement de l'aéronef Jaunt Journey dans le réseau de Flapper est assujetti à la conclusion d'ententes définitives entre les parties.

À PROPOS

Jaunt Air Mobility est une entreprise aérospatiale transformatrice dont le siège social se trouve à Dallas, au Texas. Jaunt fabrique le meilleur de la prochaine génération d'aéronefs électriques à décollage et à atterrissage verticaux (eVTOL) et aussi des modèles hybrides permettant aux gens d'effectuer des déplacements plus rapidement et facilitant la livraison des les colis dans les zones urbaines. Jaunt est le chef de file mondial quant à la technologie de composés à rotor lent (SRC, slow-rotor compound). Le modèle Jaunt Journey est le premier aéronef au monde alliant les capacités de vol d'un hélicoptère et d'un aéronef à voilure fixe. En plus de ses partenaires en aviation de première catégorie quant à l'élaboration du modèle Journey, Jaunt a l'intention de collaborer avec des opérateurs à l'échelle mondiale, afin de fournir ce nouveau moyen de transport. Jaunt offre l'aéronef le plus sécuritaire, le plus silencieux, le plus confortable et le plus efficace au plan opérationnel et ayant une empreinte carbone nulle. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web www.jauntairmobility.com/fr.

Le 6 octobre 2021, Jaunt a conclu une entente de fusion avec AIRO Group Holdings, Inc. (AIRO Group) et certaines de ses sociétés affiliées, en vertu de laquelle AIRO Group fera l'acquisition de tout le capital de la compagnie Jaunt et celle-ci deviendra une filiale en propriété exclusive d'AIRO Group. Dès la conclusion de la fusion et de certaines autres acquisitions, AIRO Group rassemblera des décennies de technologie de pointe avec les sociétés de son groupe, afin de fournir les meilleurs produits et services de leur catégorie, ayant la capacité unique de s'adresser à un large éventail de marchés de l'aérospatiale. AIRO Group exploite des technologies qui couvrent les systèmes de données, la livraison de colis de réapprovisionnement, la formation aérospatiale militaire, les systèmes d'avions militaires et commerciaux avec ou sans pilote et les technologies avioniques. Ensemble, ces sociétés représentent une transformation de l'industrie aérospatiale en fournissant une offre diversifiée de capacités positionnées pour en faire la première entreprise aérospatiale de milieu de gamme, proposant un éventail complet, offrant des solutions de bout en bout pour l'industrie. Vous pouvez en savoir plus au sujet de la société en consultant l'adresse Web suivante : https://theairogroup.com/.

Ayant été fondée en 2016, Flapper est la première compagnie d'aviation sur demande privée en Amérique latine. La compagnie commercialise des vols réguliers au Brésil et compte plus de 900 aéronefs affrétés sécuritaires dans sa plateforme sur le marché régional. Flapper souligne que plus de 290 000 personnes utilisent son application mobile et la compagnie a obtenu à la fois les certifications ARGUS et Wyvern. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web www.flyflapper.com/en.

