Le Jiangsu a créé 5 itinéraires touristiques pour profiter de l'hiver au « Charm of Jiangsu »

NANJING, Chine, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, le Jiangsu a lancé 5 itinéraires touristiques présentant les caractéristiques du Jiangsu pendant la période du Festival du Printemps. Ici, les gens peuvent vivre une expérience extraordinaire en combinant les sports d'hiver, les sources chaudes, les beaux paysages, la nourriture et les coutumes populaires. Le Jiangsu accueille les touristes du monde entier pour leur faire découvrir le charme du Jiangsu en hiver à travers 5 circuits différents, selon le département provincial de la culture et du tourisme du Jiangsu.

Le parc industriel de Suzhou dispose d'une patinoire de 1 800 mètres carrés aux normes olympiques. Cette patinoire est la championne du centre de Suzhou, membre de l'Association chinoise de patinage (CSA), de l'Association chinoise de hockey sur glace (CIHA) et de l'Institut asiatique de patinage sur glace (ISI), et a été désignée pour accueillir les épreuves nationales de patinage artistique. Cet endroit a été témoin de la réussite de nombreux patineurs, encourageant ainsi les sports de glace et de neige à prospérer dans le « Charm of Jiangsu ».

De l'autre côté de Suzhou, un hôtel de sources chaudes conjugue parfaitement le charme du Jiangsu et le style thaïlandais : le Dusit Thani Wellness Resort. L'eau provient de sources thermales géothermiques naturelles à plus de 1 000 mètres sous terre. Outre la baignade dans les sources chaudes, vous pourrez profiter d'un SPA thaïlandais exceptionnel, de la cuisine thaïlandaise et d'une vue imprenable sur les montagnes crépusculaires.

À Suzhou, où les gens sont attentifs au fait de "manger en fonction des saisons ", le rituel hivernal commence par un plat composé de riches ingrédients et d'un magnifique « ragoût à la façon Suzhou ». Ce dernier est principalement constitué de chou, de vermicelles, de poisson dans sa partie inférieure, de pousses de soja, de pousses de bambou d'hiver, de crevettes, de viande en sauce, de boulettes de viande, etc. Accompagné de dumplings aux oeufs « lingots d'or » et de légumes verts à son sommet, le « ragoût à la façon Suzhou » est devenu le repas le plus approprié pour les hivers froids.

Les jardins sont la carte postale de Suzhou. Même dans les frimas hivernaux, les pruniers d'hiver du jardin sont pleins de parfum. En cas de nouvelle neige, il devient l'endroit le plus élégant de Suzhou.

Dans le Jardin de l'Humble Administrateur, le Pavillon Canglang et la Forêt du Lion, qui sont inscrits au patrimoine culturel mondial, les fleurs ne sont pas en reste et la neige ne peut rivaliser avec le parfum des fleurs de prunier lorsqu'elle virevolte. La beauté des pruniers dans la neige est encore plus poétique.

L'année du Tigre approche, et la magie de Suzhou se reflète encore dans les peintures du nouvel an de Taohuawu. En tant que patrimoine culturel immatériel national, ces peintures ne sont pas seulement éblouissantes par leurs couleurs et leur composition exquise, mais aussi par leur style inspiré de la bande dessinée. À l'heure actuelle, à la Taohuawu Woodcut Painting House de Suzhou, les artisans sont affairés à imprimer les images du zodiaque de l'année du Tigre.

À Wuxi, un autre coin du lac Taihu, Sunac Snow World a transformé la station de ski en un centre commercial très fréquenté, et plus de 20 équipements de réfrigération grand format l'ont métamorphosé en un monde immaculé recouvert de neige, copiant les sites nordiques de glace et de neige au sud du fleuve Yangtze en Chine, permettant à davantage de familles de pratiquer les sports d'hiver aussi facilement que de faire du shopping dans un centre commercial.

Après une journée de ski éprouvante, les visiteurs peuvent se baigner dans les sources chaudes pour soulager leur fatigue. À l'hôtel Wuxi Yixing Futao Hot Spring, les visiteurs peuvent profiter de la beauté du lac Yangxian tout en faisant trempette dans la source chaude. L'hôtel se trouve à seulement 6 kilomètres du célèbre Yixing Bamboo Sea Scenic Spot à Wuxi. Il s'étend sur les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui, sur une superficie d'environ 15 000 hectares. Le bambou est persistant toute l'année, et la mer de bambou après les chutes de neige se pare de vert et de blanc, pour une vision très artistique.

Les flocons de neige recouvrent les sites de glace et de neige du Jiangsu d'un manteau d'argent, les potées mijotent et leur odeur parvient aux narines, la fumée blanche ondule et les sources chaudes sont pleines de joie. Avec l'arrivée des Jeux olympiques d'hiver et l'amour de la glace et de la neige, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir le « Charm of Jiangsu » sous d'autres formes.

