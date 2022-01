Applied Research annonce des transitions au sein de sa haute direction





Applied Research annonce ce jour qu'Amira Strasser prendra les rênes de l'équipe d'investissement, avec prise d'effet au 21 janvier. Strasser, qui a fondé la société en 2016, continuera à son poste de PDG. Cette nomination fournira une continuité de leadership à long terme pour le groupe d'investissement dans les marchés d'actions mondiaux, dont l'équipe diversifiée, l'alignement sur les intérêts des investisseurs, et les stratégies exclusivement à long terme ont permis de générer des retours absolus pérennes. La stratégie concentrée de fonds à long terme d'Applied Research est axée sur des investissements dans des leaders mondiaux et régionaux présentant des modèles commerciaux durables.

Applied Research a généré une solide performance sous la direction de Strasser, en s'appuyant sur son équipe d'analystes et ses choix en termes d'actions, tout en bénéficiant de la diversification du secteur. La société s'est considérablement développée, notamment en augmentant chaque année ses actifs sous gestion depuis san création, qui ont dépassé un milliard de dollars en 2021, contre 25 millions de dollars en 2018. Durant cette période, les comptes client de la société, qui comprennent des fonds de pension, des gestionnaires émergents, des clients privés et des bureaux de gestion patrimoniale, ont été multipliés par 40.

"Chez Applied Research, nous sommes un partenariat focalisé sur la concrétisation des objectifs à long terme de nos clients", déclare Strasser. "Nous avons mis sur pied une équipe soudée et extrêmement talentueuse de spécialistes de l'investissement afin d'exécuter notre mission, qui consiste à générer des retours de premier plan et à préserver les capitaux. Notre vision et la priorité que nous accordons à notre processus restent inchangées. En tant qu'entreprise détenue par ses employés, nous rendons uniquement des comptes à nos clients et nos intérêts s'alignent sur ceux de nos investisseurs."

Les compétences de recherche de Strasser, son expertise en investissement, son bilan éprouvé dans les marchés d'actions et son engagement à promouvoir des talents diversifiés afin de générer des retours de premier ordre lui ont permis de réaliser des accomplissements notables. "Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec notre équipe dans les années à venir afin d'optimiser la focalisation des talents et de maximiser les opportunités de nos clients", poursuit Strasser. "L'expertise et l'expérience approfondies d'Amira Strasser dans le domaine des marchés d'actions mondiaux, et en particulier son travail avec les investisseurs institutionnels, fourniront un solide leadership stratégique pour orienter les efforts institutionnels de la société sur une trajectoire prometteuse", déclare Alexandra Jarislowsky, conseillère stratégique chez Applied Research.

Applied Research connaît une croissance rapide depuis 2017, aussi bien dans son portefeuille de clients que dans l'expansion de son équipe d'investissement. Ces accomplissements couvrent:

L'accroissement des comptes d'investissement de clients institutionnels, de 1 à 30 depuis la création de l'entreprise, pour dépasser aujourd'hui un milliard de dollars

La sélection d'actions par secteur et analyste a conduit à des stratégies surpassant les niveaux de référence depuis la création de l'entreprise en avril 2017 jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2021. La stratégie ARI EAFE reste le premier quartile par rapport au groupe de comparaison de croissance EAEO sur la base de données institutionnelles Evestment. Le performance d'investissement et le solide indicateur de préservation de capitaux de la société, comme son ratio d'encaissement de baisses de 66% depuis sa création, sont attribuables à une plateforme de recherche institutionnelle s'appuyant sur son vaste processus de prise de décisions en matière de sélection d'actions.

Durant cette période, la société a considérablement élargi sa portée sectorielle et régionale; les stratégies mondiale et internationale et le focus sectoriel de la société ont été renforcés dans les services industriels, des soins de santé, et financiers, dans les biens de consommation, ainsi que régionalement avec l'expertise japonaise.

L'équipe d'analystes étoffée de 50%

Dans le cadre de cette transition, Applied Research a annoncé que Mark Lin, gestionnaire principal de portefeuilles, a quitté l'équipe pour se consacrer à d'autres intérêts. "Nous respectons la décision de Mark de démissionner et lui adressons nos voeux de réussite dans le prochain chapitre de sa carrière. Nous le remercions pour toute sa contribution à la société."

Alexandra Jarislowsky, qui a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'investissements, rejoindra l'équipe en qualité de conseillère stratégique. Elle a précédemment occupé le poste de directrice de recherche chez Jarislowsky, Fraser Ltd, une société de gestion d'actifs, où elle supervisait une équipe de 30 analystes en actions et revenus fixes et était responsable des investissements dans les soins de santé pour de multiples fonds. Ses choix d'actions ont constitué une importante source de retours de premier ordre sur des périodes de trois, cinq et sept ans.

"Dans le cadre de notre activité, nous maintenons toujours un solide plan de transition, que nous mettons en oeuvre aujourd'hui", déclare Strasser. "Nous restons à l'écoute de nos clients, et ils soutiennent à leur tour notre plan transitionnel."

"Je suis ravie qu'Alexandra intègre l'équipe d'Applied Research et qu'elle travaille avec nous", ajoute Strasser. "Alexandra renforce l'équipe de manière stratégique grâce à sa perspicacité d'investissement. Nous observons un potentiel de croissance considérable en répondant aux besoins de nos investisseurs d'une façon authentique. J'ai hâte de collaborer étroitement avec l'équipe pour élaborer des stratégies d'investissement générant des résultats pertinents pour les investisseurs."

"De nombreuses entreprises disent posséder une perspective mondiale et une expertise locale, mais peu d'entre elles tiennent leurs promesses", déclare Jarislowsky. "Amira est un porte-drapeau des gestionnaires d'actifs dirigés des équipes diversifiées, issues de minorités et générant des retours alpha, et sa capacité à communiquer et à tisser des liens avec les investisseurs du monde entier seront un atout précieux pour une croissance continue, la préservation des capitaux à long terme et la production de retours réguliers."

Dans le cadre de cette transition, Matthew Ingrassia, associé principal, directeur de recherche, et gestionnaire de portefeuilles agréé, assumera des responsabilités croissantes dans la gestion de portefeuilles. Ingrassia apporte 22 années d'expérience des marchés financiers, y compris 12 dans les marchés d'actions internationaux, et a travaillé en tant qu'analyste chez Gestion d'actifs CIBC, et en tant que banquier d'investissement chez Citigroup Global Markets, BMO Marchés des capitaux, UBS Global Asset Management et la division UBS Investment Banking.

Strasser a débuté sa carrière dans la gestion d'investissements en 1998, dans le service des marchés d'actions mondiaux de Jarislowsky Fraser. Elle a également occupé des postes de recherche en gestion d'investissements mondiaux chez Standard Life Investments, et Sigma Capital. Amira a également fondé un cabinet de conseil avec la mission de créer une valeur pérenne pour les entreprises et les particuliers. Au cours de sa carrière d'investissement, Amira a analysé diverses industries, comme les hydrocarbures, les secteurs industriels, les transports, la pharmaceutique, et les biens de consommation.

Accompagné de paramètres rigoureux, le solide processus de la société est exécuté par une équipe aguerrie qui s'appuie sur un cadre de gestion des risques ESG développé en interne. Un plan de transition est mis en place pour agir principalement de concert avec une diligence fiduciaire dans la gestion des actifs de la clientèle. Nous nous focalisons de manière unique sur le recrutement de nouveaux talents. La plateforme d'investissements institutionnels d'Applied Research forme des talents d'horizons variés qui génèrent des retours de premier plan sur le long terme.

Faits saillants des investissements

Depuis sa création en avril 2017, le composite conforme ARI EAFE GIPS a généré un retour de 17,8% avant frais, sur une base annualisée, jusqu'en décembre 2021, soit 940 points de base au-dessus de l'indice MSCI EAEO, classé premier quartile sur Evestment par rapport au groupe de comparaison de croissance EAEO. La stratégie ARI EAFE vise à produire une croissance de capital à long terme par l'entremise d'investissements dans des titres de participation de sociétés EAEO et dans les pays développés hors États-Unis.

Le composite conforme ARI Global GIPS a généré un retour de 19,9% avant frais, sur une base annualisée, depuis sa création en avril 2017 jusqu'à la période close en décembre 2021, soit 630 points de base au-dessus de l'indice MSCI ACWI. La stratégie d'investissement ARI Global vise à produire une croissance de capital à long terme par l'entremise d'investissements prioritairement dans des titres de participation de sociétés en Europe, en Extrême-Orient, dans le bassin pacifique, et aux Amériques.

Depuis sa création en avril 2017, le composite conforme ARI Asia Pacific GIPS a généré un retour de 14,2% avant frais, sur une base annualisée, jusqu'en décembre 2021, soit 580 points de base au-dessus de l'indice MSCI ACWI. La stratégie d'investissement ARI Asia Pacific vise à produire une croissance de capital à long terme par l'entremise d'investissements prioritairement dans des titres de participation de sociétés en Asie, dans la ceinture du Pacifique, en Australasie, et dans le sous-continent indien.

La performance passée n'est pas une garantie de résultats futurs.

Il n'est pas garanti que l'objectif d'investissement sera atteint, ni que la stratégie générera des retours positifs ou excédentaires.

Les Composites de retours sur compte sont calculés quotidiennement. Les retours sur compte mensuels sont calculés par la mise en relation géométrique des retours quotidiens. Le retour des Composites est calculé mensuellement en pondérant les retours sur compte mensuels d'après les valeurs de marché en début de période. Les retours incluent le réinvestissement des intérêts, les dividendes et tout gains en capital. Les retours sont calculés après déduction des retenues d'impôt. La performance passée n'est pas une garantie de performance future.

Les grilles tarifaires pour la gestion de base d'Applied Research sont disponibles sur simple demande.

MSCI n'a pas approuvé, révisé ni élaboré ce rapport, ne formule aucune garantie ni représentation, expresse ou implicite, et ne peut être tenu responsable pour les données contenues dans le rapport. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ni utilisées comme base pour d'autres indices ou produits d'investissement.

Des informations détaillées sur les indices MSCI sont disponibles sur https://www.msci.com/indexes

Source des données: Applied Research

À propos des risques

Investir comporte des risques y compris la perte de capitaux. En plus des risques normaux associés aux investissements, les investissements internationaux peuvent comporter des risques de perte de capitaux en raison de fluctuations défavorables des devises, de différences dans les principes comptables généralement reconnus ou d'instabilité économique ou politique dans d'autres nations. Les marchés internationaux impliquent des risques plus élevés liés aux mêmes facteurs ainsi qu'une volatilité accrue et un volume inférieur de courtage.

La diversification n'empêche pas toutes les pertes d'investissement.

À propos d'Applied Research

Applied Research est une société 100% indépendante et exclusivement axée sur les marchés d'actions mondiaux. Notre équipe s'attèle à fournir des retours positifs absolus à long terme tout en préservant le capital par le biais d'une stratégie ciblée d'investissement dans des chefs de file mondiaux/régionaux avec des modèles commerciaux rentables via des stratégies concentrées mais néanmoins diversifiées et exclusivement à long terme. Le processus d'ARI est conçu pour générer une performance supérieure au niveau de référence sur 5 ans et pour préserver le capital. Nos connaissances sont régionales, mais nos perspectives sont mondiales.

https://www.arinvgroup.com/

