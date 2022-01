Bureau municipal du commerce de Quanzhou : les entreprises de Quanzhou Jinjiang décrochent le premier certificat d'origine « RCEP » à Quanzhou





Le 1er janvier, le Partenariat économique global régional (RCEP) est entré en vigueur. Ce matin-là, avec l'approbation du Bureau municipal du commerce et des douanes de Quanzhou, un lot d'anneaux de calmar congelés exporté en Thaïlande par Quanzhou Jinjiang Enterprise Fujian Chuangxing Ocean Technology Co., Ltd. a obtenu le premier certificat d'origine « RCEP » délivré par les services douaniers de Quanzhou. Cet événement illustre également le succès du partenariat RCEP dans la zone douanière de Quanzhou. Ce lot d'anneaux de calmar congelés est estimé à 330 000 dollars, et grâce au certificat d'origine RCEP, le pays importateur bénéficiera de 66 000 dollars de réductions tarifaires.

Le Bureau municipal du commerce de Quanzhou a déclaré que le système d'exportation approuvé par le RCEP a été mis en oeuvre à Quanzhou, permettant aux entreprises de commerce extérieur de Quanzhou de réduire le délai nécessaire pour obtenir un certificat d'origine, de réduire les coûts d'exploitation et de faciliter le dédouanement.

Quanzhou entretient depuis longtemps des relations avec les États membres du RCEP. Il ressort des données que, entre janvier et octobre 2021, seules les marchandises exportées par Quanzhou Jinjiang vers les États membres du RCEP se sont chiffrées à 33,08 milliards de yuans, soit 44,5 % de la valeur totale des exportations de la ville.

Avec l'entrée en vigueur officielle du RCEP, Quanzhou pourra désormais profiter de nouvelles opportunités dans le commerce du textile, de la chaussure et de l'habillement, de l'électromécanique, de la chimie, de l'alimentation, entre autres.

Le responsable du Bureau municipal du commerce de Quanzhou a analysé que la population totale, le volume d'affaires et le volume commercial total des 15 États membres du RCEP représentaient environ 30 % du total global. Des industries de transformation exigeant une main-d'oeuvre importante de Quanzhou, telles que le textile et l'habillement, l'électromécanique, les chaussures, les produits chimiques, la papeterie et l'alimentation, devraient bénéficier davantage de l'accord de réduction tarifaire du RCEP et des règles de cumul d'origine, permettant ainsi de réduire considérablement les coûts d'exportation.

Le Bureau municipal du commerce de Quanzhou a indiqué qu'au cours de la prochaine étape, Quanzhou renforcera la formation spéciale sur le RCEP, détaillera les règles de cumul d'origine pour les entreprises, les aidera à améliorer leur compréhension et leur application des dividendes dans le cadre du RCEP, et renforcera leur compétitivité en matière de commerce extérieur. Parallèlement, le Bureau mènera activement une série de projets dans le cadre du RCEP, permettant aux entreprises de Quanzhou de saisir les opportunités, de développer l'exportation de produits avantageux et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et d'optimiser le tissu industriel.

