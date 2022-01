Porter haut le drapeau : Air Canada souligne la quête d'excellence d'Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing 2022





MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le vol AC2201 d'Air Canada reliant Vancouver et Beijing a donné le coup d'envoi des trois vols nolisés transportant Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing 2022. La société aérienne a aussi nommé les athlètes ambassadeurs de l'équipe Air Canada et a présenté son programme exhaustif visant à soutenir la quête d'excellence d'Équipe Canada aux Jeux d'hiver 2022.

« Air Canada est fière de littéralement "porter haut le drapeau" en transportant les membres d'Équipe Canada aux Jeux d'hiver 2022 et en célébrant leur parcours vers le podium, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Nous sommes également ravis de soutenir des athlètes olympiques qui agiront à titre d'athlètes ambassadeurs de l'équipe Air Canada. Leur résilience et leur volonté inébranlable de briller dans leur discipline, tout en incarnant les valeurs collectives canadiennes -- la diversité, l'inclusion, l'ouverture et la gentillesse -- est source d'inspiration pour nous tous. Nous avons hâte de vous faire part du parcours individuel de nos athlètes et d'encourager les membres d'Équipe Canada dans leur quête d'excellence. »

«?À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022, la pandémie nous a posé de nombreux défis logistiques particuliers, comme celui de planifier des vols pour environ 230 athlètes d'Équipe Canada, a souligné Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien. Or, notre extraordinaire partenaire Air Canada a su nous offrir un soutien incroyable en coulisses pour le transport en toute sécurité de nos athlètes, incluant les services de nolisement à destination et au départ de Beijing. Nous n'avons jamais été aussi fiers de "porter haut le drapeau" avec le transporteur officiel d'Équipe Canada.?»

« Prendre l'avion pour la ville hôte est une étape importante du trajet de tous les athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien, qui se préparent à représenter le Canada et à donner le meilleur d'eux-mêmes aux Jeux paralympiques, a indiqué Karen O'Neill, directrice générale, Comité paralympique canadien. Nous adressons nos plus vifs remerciements à Air Canada pour tout son soutien afin qu'Équipe Canada soit en mesure de se rendre aux Jeux dans le confort et la sécurité. »

Les vols nolisés d'Air Canada seront assurés par un appareil 787 Dreamliner arborant une livrée spéciale. Les vols au départ de Vancouver pour Beijing auront lieu aujourd'hui, le 29 janvier, ainsi que le 25 février. Depuis Beijing, les vols de retour sont prévus le 21 février à destination de Vancouver et de Toronto, et le 14 mars à destination de Vancouver.

Athlètes ambassadeurs de l'équipe Air Canada

Cassie Sharpe - Ski acrobatique - Demi-lune

- Ski acrobatique - Demi-lune Cynthia Appiah - Bobsleigh

- Bobsleigh Gilmore Junio - Patinage de vitesse - Longue piste

- Patinage de vitesse - Longue piste Marie-Philip Poulin - Hockey sur glace

- Hockey sur glace Mikaël Kingsbury - Ski acrobatique - Bosses

- Ski acrobatique - Bosses Les athlètes paralympiques seront annoncés avant le début des Jeux paralympiques

En plus d'affecter ses équipages et ses employés au transport en toute sécurité d'Équipe Canada à l'aller et au retour des Jeux olympiques et paralympiques de Beijing 2022, Air Canada :

Souligne la motivation et la détermination d'Équipe Canada dans son message publicitaire intitulé Encore plus haut diffusé tout au long des Jeux au cours des émissions télévisées et en ligne, sur les réseaux sociaux d'Air Canada;

dans son message publicitaire intitulé diffusé tout au long des Jeux au cours des émissions télévisées et en ligne, sur les réseaux sociaux d'Air Canada; Fournit aux athlètes d'Équipe Canada des trousses bien-être distinctives, comprenant des articles de voyage essentiels fabriqués au Canada pour accroître davantage leur confort durant le vol et offre gracieusement un bon d'accès aux services de diffusion en continu par Wi-Fi, gracieuseté de notre partenaire, Intelsat;

des trousses bien-être distinctives, comprenant des articles de voyage essentiels fabriqués au pour accroître davantage leur confort durant le vol et offre gracieusement un bon d'accès aux services de diffusion en continu par Wi-Fi, gracieuseté de notre partenaire, Intelsat; Attribue des points Aéroplan aux athlètes d'Équipe Canada et offre gracieusement le statut Aéroplan Élite 35K , qui comprend l'enregistrement gratuit des bagages, au titre du programme Podium Aéroplan Élite, pour rendre le trajet jusqu'au podium des plus agréables;

et offre gracieusement le statut Aéroplan Élite , qui comprend l'enregistrement gratuit des bagages, au titre du programme Podium Aéroplan Élite, pour rendre le trajet jusqu'au podium des plus agréables; Encourage les partisans à entrer en contact virtuellement avec des membres d'Équipe Canada de manière unique et novatrice afin de leur permettre de vivre l'expérience des Jeux d'hiver de 2022 comme s'ils y étaient. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur ces formidables possibilités.

Air Canada est un fier partenaire de l'équipe olympique canadienne depuis 1988 et commandite l'équipe paralympique canadienne depuis 2007.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

