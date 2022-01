HUGO BOSS LANCE DES CAMPAGNES RÉUNISSANT PLUSIEURS CÉLÉBRITÉS POUR BOSS ET HUGO DANS LE CADRE DU RAJEUNISSEMENT COMPLET DE LA MARQUE





METZINGEN, Allemagne, 26 janvier 2022 /CNW/ - HUGO BOSS lance simultanément deux campagnes mondiales réunissant plusieurs vedettes pour ses marques BOSS et HUGO. Il s'agit de la première représentation visuelle de ce rajeunissement historique de la marque. Près de 50 ans plus tard, HUGO BOSS présente un nouveau logo pour sa marque de base, BOSS, ainsi qu'un véritable repositionnement à 360 degrés dans tous les points de contact des consommateurs. La marque HUGO présente également une nouvelle apparence pour la première fois depuis le dernier ajustement de son logo au début des années 1990. Les deux nouveaux logos présentent une police de caractères beaucoup plus audacieuse qui reflète un aspect contemporain et crée une expérience visuelle percutante.

Conformément à la stratégie de croissance CLAIM 5 de l'entreprise, BOSS et HUGO adoptent une nouvelle identité de marque moderne axée sur un groupe démographique plus jeune et plus international. L'ensemble du design de la collection, des concepts de magasin et de l'expérience de marque omnicanal misera sur une esthétique plus ludique et décontractée, tout en respectant les codes d'excellence vestimentaires de la marque.

« Avec le rajeunissement de notre image de marque et le lancement de campagnes réunissant plusieurs célébrités, les maques BOSS et HUGO entrent dans une ère nouvelle. Notre objectif est d'attirer des groupes cibles jeunes et nouveaux, puis de les transformer en adeptes de nos marques. Ces deux campagnes représentent donc une étape importante pour renforcer la pertinence de la marque et atteindre notre objectif qui consiste à devenir l'une des 100 premières marques mondiales dans les années à venir », a déclaré Daniel Grieder, président et chef de la direction de HUGO BOSS AG.

Une expérience rajeunie et attrayante pour les clients sera également dévoilée sur le site Web hugoboss.com. Avec encore plus d'images, de vidéos et de contenus inspirants, les clients auront la possibilité d'explorer les nouveaux produits, ce qui rendra l'expérience de magasinage encore plus agréable et immersive. L'amélioration de la convivialité appuiera notre croissance en matière de commerce électronique, et un plus grand nombre de services numériques et omnicanal seront proposés tout au long de l'année 2022.

BOSS : Campagne #BEYOUROWNBOSS

La marque BOSS mettra en vedette une équipe de célébrités qui représenteront collectivement l'image de la campagne printemps-été 2022 #BeYourOwnBOSS. La remarquable campagne Social-First a été tournée par le célèbre photographe de mode Mikael Jansson dans des décors du monde entier.

En parallèle, BOSS annonce un partenariat stratégique avec la vedette de TikTok, Khaby Lame. Khaby Lame est devenu l'ambassadeur de deux collections capsules conçues conjointement en faisant ses débuts dans le monde de la mode à l'occasion d'un défilé organisé par BOSS, à la suite de la présentation d'une Fashion Week de Milan qui a battu tous les records en générant quatre milliards d'impressions en seulement 4 jours.

La campagne #BeYourOwnBOSS met en vedette les mannequins-vedettes Kendall Jenner, Hailey Bieber et Joan Smalls, le célèbre rappeur américain Future, la vedette internationale de TikTok Khaby Lame, la chanteuse et actrice sud-coréenne Lee Min-ho, le boxeur professionnel britannique Anthony Joshua, le champion italien de tennis Matteo Berrettini et la coureuse allemande Alica Schmidt.

En plus de la campagne mondiale, un large éventail de contenu captivant axé sur les médias sociaux a été créé sous forme de balados, de contenu en coulisses, de publications éphémères et de bobines sur Instagram. La campagne sera mise en oeuvre auprès de tous les points de contact des consommateurs, avec en tête une importante campagne de publicité sur les réseaux et extérieure qui sera lancée dans 35 métropoles à travers le monde.

Lors du lancement de la campagne prévu le 26 janvier, une activation numérique de grande ampleur, à laquelle participeront notamment les membres de l'équipe de célébrités, verra 200 talents publier leurs publications éphémères personnelles avec des photos d'eux-mêmes portant les chandails avec capuchon BOSS sur Instagram, Weibo, Red et WeChat.

« Nous sommes absolument ravis de la participation de cette équipe extraordinaire pour BOSS. Les talents et les personnalités de la campagne incarnent parfaitement l'image de BOSS d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, explorer les aspects plus personnels, émotionnels et réfléchis du sentiment d'être un " boss " nous permet d'établir des liens plus concrets et tangibles avec les enfants du millénaire », a expliqué Daniel Grieder.

Des images haute résolution peuvent être téléchargées ici :

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61bcd54986d4200009e0ff77

HUGO : CAMPAGNE #HOWdoyouHugo

La campagne #HowDoYouHUGO, qui a été également tournée par le célèbre photographe de mode Mikael Jansson, met en vedette le mannequin-vedette sud-soudanais Adut Akech, les rappeurs Big Matthew et SAINt JHN et la danseuse américaine Maddie Ziegler. C'est la toute première fois qu'Adut Akech et SAINt JHN, qui forment un couple dans la vie, sont en vedette ensemble dans le cadre d'une campagne.

En plus des images de la campagne mondiale, différents contenus axés sur les réseaux sociaux liés au monde de la danse et de la musique ont été produits sous forme de contenu réalisé en en coulisses, d'entrevues et de défis TikTok. Cette campagne à 360 degrés sera activée sur tous les canaux, notamment par l'entremise de TikTok, ainsi que par une stratégie de marketing de guérilla, des peintures murales et une couverture publicitaire des bus et des tramways dans plusieurs villes du monde. Le visage de la marque, Big Matthew, et le créateur TikTok, Vik White, ont chorégraphié un défi de danse, #HowDoYouHUGO, qui sera relayé par 60 créateurs TikTok afin de créer un engouement et une mobilisation sur ces plateformes.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est important de suivre son propre chemin, et ce principe constitue le fondement de la plateforme de la marque HUGO. HUGO est une marque qui s'adresse aux personnes jeunes, non conventionnelles et progressistes qui vivent leur vie comme ils l'entendent ».

Des images haute résolution peuvent être téléchargées ici :

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61e173cc90a53800098c4fb1

