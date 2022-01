CGTN : Depuis 30 ans, la Chine poursuit la construction d'un avenir commun avec les pays d'Asie Centrale





PÉKIN, 26 janvier 2022 /CNW/ - Cette année marque le trentième anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

Les dirigeants des six pays ont tenu un sommet virtuel pour célébrer ce trentième anniversaire mardi dernier, ouvrant la voie à des relations plus étroites entre la Chine et l'Asie centrale.

Le président chinois Xi Jinping a présidé le sommet virtuel tenu à Pékin, déclarant que la Chine était prête à travailler avec les pays d'Asie centrale pour favoriser un rapprochement et un avenir commun.

À diverses occasions, Xi Jinping a appelé à une coopération plus étroite entre la Chine et l'Asie centrale, en particulier pour stimuler l'économie et le commerce, maintenir la paix et la sécurité régionales et promouvoir la démocratie dans les relations internationales.

Code de réussite

Mardi, le président Xi Jinping a souligné que les clés de la réussite de la coopération entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale sont le respect mutuel, le bon voisinage et l'amitié, la solidarité et l'intérêt mutuel.

Il a ajouté que ces principes constituent une expérience précieuse et une richesse commune pour les pays, et servent de garanties politiques pour des relations stables et durables entre la Chine et les cinq pays. Ils représentent aussi une force favorisant des échanges amicaux à l'avenir.

La Chine et les cinq pays d'Asie centrale ont obtenu des résultats solides et fructueux au cours des trois dernières décennies. « La valeur des échanges entre la Chine et les pays d'Asie centrale a été multipliée par plus de 100 au cours de la période », a déclaré le ministère du Commerce lundi.

Selon les données publiées par le ministère du Commerce chinois en janvier, les investissements directs de la Chine dans les cinq pays ont dépassé les 14 milliards de dollars au cours des 30 dernières années.

Les cinq pays d'Asie centrale ont tous adhéré à la Belt and Road Initiative proposée par la Chine. Comme l'a souligné la Banque mondiale dans un rapport, la Belt and Road Initiative a permis de soutenir les pays d'Asie centrale dans leur effort de redressement post-pandémique.

Engagements de la Chine

Mardi, le président chinois a également réaffirmé l'engagement de la Chine à aider les cinq pays d'Asie centrale à suivre une voie de développement adaptée à leurs propres conditions.

« Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, quel que soit le niveau de développement de la Chine à l'avenir, notre pays sera toujours un bon voisin, un bon partenaire, un bon ami et un bon frère sur lequel les pays d'Asie centrale pourront compter », a ajouté Xi Jinping.

Il a également déclaré que la Chine appuyait fermement les cinq pays dans la protection de leur souveraineté nationale, de leur indépendance et de leur intégrité territoriale, dans une démarche de revitalisation, d'unification et d'autonomie nationale, et dans l'élargissement du rôle de ces pays sur la scène internationale.

Propositions pour bâtir ensemble un avenir meilleur

Souhaitant un avenir meilleur pour les liens entre la Chine et l'Asie centrale, Xi Jinping a également présenté mardi une série de propositions pour que les deux parties poursuivent leur amitié et leur coopération pour le bien commun de leurs peuples.

Le président chinois a exprimé la nécessité d'intensifier les relations exemplaires d'amitié et de bon voisinage, exhortant les deux parties à renforcer les échanges de haut niveau et la communication stratégique et à organiser une série de mécanismes de dialogue et de coopération comme la réunion entre les ministères des Affaires étrangères chinois et des pays d'Asie centrale.

« Nous nous opposons fermement aux forces extérieures qui tentent de fomenter des révolutions en Asie centrale. Nous nous opposons fermement à toute ingérence dans les affaires internes d'autres pays sous le prétexte des droits de l'homme et nous nous opposons fermement à toute force qui tenterait de perturber la vie paisible des peuples de nos six pays », a affirmé Xi Jinping.

Xi Jinping s'est également engagé à construire une ceinture de coopération avec les pays d'Asie centrale pour un développement de haute qualité, promettant d'augmenter les échanges commerciaux entre la Chine et ces pays pour atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2030.

Pour défendre la paix dans la région, Xi Jinping a exhorté à poursuivre les efforts pour sévir contre les « trois forces du mal » que sont le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme.

Il a ajouté que la Chine fournira 50 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 aux pays d'Asie centrale en 2022 et ouvrira des centres de médecine traditionnelle dans les pays qui en ont besoin.

Un centre sino-ouzbek proposant des services de médecine traditionnelle chinoise a ouvert ses portes en juin 2020 dans la capitale ouzbèke de Tashkent.

Afin d'accroître les échanges entre les peuples, Xi Jinping s'est également engagé à porter le nombre de jumelages à 100 paires de villes soeurs avec les cinq pays au cours des cinq à dix prochaines années et à accorder 1 200 bourses d'études gouvernementales aux cinq pays au cours des cinq prochaines années.

Le président chinois a également annoncé que la Chine fournira une aide sous la forme de 500 millions de dollars en dons aux pays d'Asie centrale pour appuyer les programmes de développement, faisant écho à l'initiative pour le développement mondial de la Chine qui vise à s'attaquer conjointement aux risques et aux défis mondiaux et à faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin approchent à grands pas, les dirigeants des cinq pays d'Asie centrale ont également déclaré avoir hâte d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 la semaine prochaine.

