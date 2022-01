Empire Vie remporte un trophée FundGrade A+





KINGSTON, ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Empire Vie s'est vue remettre cette année encore un trophée FundGrade A+ de Fundata. Cette reconnaissance souligne le rendement pondéré en fonction du risque de l'un de ses fonds distincts, le FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie. Fundata sélectionne les gagnants selon un calcul objectif basé sur une note. Il détermine ainsi « la crème de la crème » des fonds pour chaque année civile.

« Ce fonds illustre bien le style de placement discipliné de notre équipe, qui est axé sur la découverte d'excellentes sociétés à des évaluations attrayantes en vue d'aider les clients et les clientes à accumuler un patrimoine, affirme Ashley Misquitta, CFA, gestionnaire principal de portefeuille, Placements Empire Vie Inc. Nous sommes fiers d'offrir des fonds primés aux investisseurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Le FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie est offert dans les contrats de fonds de placement garanti (FPG) de l'Empire Vie. Pour en savoir plus sur le fonds primé ou sur la gamme de fonds distincts de l'Empire Vie, veuillez visiter le www.empire.ca.

Au sujet de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour obtenir plus d'information sur le système de notation, veuillez visiter le www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie. Suivez Placements Empire Vie Inc. sur Twitter avec l'identifiant @EmpireLifeInv ou visitez le www.empirelifeinvestments.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 15:35 et diffusé par :