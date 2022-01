Aceto consolide l'acquisition de six fabricants, renforçant son modèle hybride unique qui fournit des avantages majeurs aux clients en matière de chaîne d'approvisionnement





Aceto, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux spéciaux pour les sciences de la vie et les marchés finaux des technologies de pointe, a annoncé aujourd'hui avoir consolidé et intégré ses six acquisitions en lien avec la fabrication pour réaliser un modèle hybride de fabrication/distribution pour fournir des avantages clés à ses clients dans les marchés finaux à forte croissance, y compris les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les nutraceutiques, l'agriculture, les cosmétiques et les produits chimiques de spécialité. Ces développements sont particulièrement opportuns tandis que la pandémie de la Covid-19 continue de faire apparaître la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, obligeant les sociétés à repenser leurs stratégies actuelles pour assurer la résilience et la sécurité de celles-ci.

« Au fil de sept décennies, Aceto est devenue un leader mondial de la fourniture d'ingrédients à valeur ajoutée, fournissant des milliers d'ingrédients de spécialité à des clients exigeants en matière de qualité et de fiabilité », a déclaré Gilles Cottier, président-directeur général d'Aceto. « Au cours des dernières années, nous avons pris des mesures énergiques pour compléter et élargir ces capacités en ajoutant des opérations de fabrication de haute qualité dans tous les marchés mondiaux stratégiques clés. Nos compétences et opérations fondamentales s'étendent maintenant sur trois continents, et dans tout le spectre R&D et du développement/de la fabrication de produits. »

Les opérations d'Aceto dans 10 pays traitent plus de 3 000 produits, y compris les réactifs, les adjuvants de procédé, les produits intermédiaires, les ingrédients pharmaceutiques actifs (active pharmaceutical ingredient, API) et les excipients. Ses capacités englobent la R&D, la production, l'assurance qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement mondial, la fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), et la conformité qualité et réglementaire. Les équipes d'approvisionnement expertes de la société, positionnées de manière stratégique dans des centres d'excellence implantés dans des régions clés de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, sont une ressource majeure pour les clients d'Aceto. Elles se trouvent maintenant renforcées en ayant accès aux propres ressources de fabrication BPF des captives d'Aceto en plus des fournisseurs externes sélectionnés de manière rigoureuse.

M. Cottier a ajouté : « Notre modèle hybride et nos vastes compétences fournissent de l'agilité et des choix à nos clients. Cela leur permet de développer et commercialiser plus rapidement des produits innovants tout en assurant une chaîne d'approvisionnement diversifiée, flexible et fiable, dont l'importance essentielle est mise clairement en évidence par la pandémie actuelle. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers de la fréquence à laquelle nos clients reçoivent ce qu'ils désirent et en temps voulu (on-time in-full, OTIF) en tête de l'industrie. Nous avons l'intention de continuer à investir dans des systèmes avancés et dans d'autres acquisitions cibles pour intégrer et augmenter davantage nos opérations, et fournir des capacités et une valeur encore plus importantes à notre clientèle diversifiée et en expansion. »

Avant la pandémie de la Covid-19, Aceto avait reconnu la demande croissante des secteurs pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour des excipients et des matières premières BPF essentiels de haute qualité et, dans le cadre de sa stratégie de croissance, a élargi son empreinte de fabrication en acquérant six sociétés en moins de 18 mois, augmentant ses capacités mondiales R&D et de fabrication BPF. Sociétés acquises :

A&C : fabricant BPF mondial d'excipients de spécialité, de substances tampons, de solutions de processus et de matières premières pour le secteur biopharmaceutique

: fabricant BPF mondial d'excipients de spécialité, de substances tampons, de solutions de processus et de matières premières pour le secteur biopharmaceutique A&C Bio Buffer : important fabricant BPF de substances tampons et de produits chimiques mélangés personnalisés utilisés dans la fabrication des médicaments biopharmaceutiques et des vaccins

: important fabricant BPF de substances tampons et de produits chimiques mélangés personnalisés utilisés dans la fabrication des médicaments biopharmaceutiques et des vaccins Cascade Chemistry : fabricant d'API, de matériaux de départ et d'intermédiaires avancés réglementaires, permettant à Aceto de fournir aux clients un soutien accru tout au long du processus de développement des médicaments et un plus grand accès à une fabrication élargie en Amérique du Nord

: fabricant d'API, de matériaux de départ et d'intermédiaires avancés réglementaires, permettant à Aceto de fournir aux clients un soutien accru tout au long du processus de développement des médicaments et un plus grand accès à une fabrication élargie en Amérique du Nord Finar : l'un des principaux fabricants, fournisseurs et distributeurs d'excipients pharmaceutiques, de produits chimiques de laboratoire, d'intrants pour aquaculture, et d'additifs de qualité alimentaire

: l'un des principaux fabricants, fournisseurs et distributeurs d'excipients pharmaceutiques, de produits chimiques de laboratoire, d'intrants pour aquaculture, et d'additifs de qualité alimentaire Islechem : organisation de fabrication chimique spécialisée qui fournit également des services de recherche et développement contractuels, des services analytiques, et des services de soutien technique

: organisation de fabrication chimique spécialisée qui fournit également des services de recherche et développement contractuels, des services analytiques, et des services de soutien technique Syntor Fine Chemicals : fabricant de produits de chimie fine qui propose des services en développement de processus et R&D

À propos d'Aceto

Aceto est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'ingrédients de spécialité différenciés pour les sciences de la vie et les marchés finaux des technologies de pointe. Opérant dans 10 pays, Aceto fabrique et fournit plus de 3 000 composés chimiques utilisés principalement par les industries pharmaceutique, nutraceutique, agricoles et de produits chimiques de spécialité. En l'espace de deux ans, Aceto a réalisé six acquisitions d'entreprises qui augmentent ses activités de fabrication et de R&D et ses portefeuilles, et transforment la société en un fournisseur mondial de matières premières essentielles avec une solide empreinte de fabrication. Les opérations mondiales d'Aceto, y compris sa présence significative sur le terrain en Chine, en Inde, en Europe et en Amérique du Nord, permettent à la société d'avoir de solides capacités d'approvisionnement et de conformité réglementaire. Aceto est bien positionnée pour trouver de nouvelles solutions, assurer la qualité et, personnaliser les produits pour répondre aux besoins spécifiques des clients Ses capacités élargies et ses dizaines d'années d'expertise en approvisionnement mondial sont particulièrement précieuses maintenant que la gestion de la chaîne d'approvisionnement est un problème stratégique critique pour les sociétés à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur aceto.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 15:20 et diffusé par :