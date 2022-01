LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE PLUS DE 80 LOGEMENTS ABORDABLES À CALGARY





CALGARY, AB, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Chaque personne au Canada mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Le logement abordable est un élément essentiel au rétablissement du Canada en cas de pandémie, surtout pour les collectivités de tout le pays, y compris celles de Calgary.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, George Chahal, député de Calgary-Skyview, l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, et Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de près de 16,6 millions de dollars pour créer jusqu'à 82 nouveaux logements abordables à Calgary par l'entremise du volet villes dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement (ICRL) élargie, ainsi que 2 millions de dollars par l'entremise de l'entente bilatérale Canada-Alberta sur le logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La ville de Calgary a engagé 5,5 millions de dollars pour ce projet dans le cadre de sa stratégie pour le centre-ville, qui vise à soutenir la conversion d'espaces de bureaux en logements.

Situé au 706 7e Avenue SW, et géré par HomeSpace Society, le projet convertira un bâtiment existant en 82 logements résidentiels destinés à des personnes sans abri ou risquant de le devenir. HomeSpace, un fournisseur de logements abordables, et Inn from the Cold, un refuge d'urgence, transformeront l'espace en un centre multifamilial. Les familles dans le besoin auront accès à des services d'hébergement et de soutien, à des logements de transition, à des logements supervisés permanents ainsi que des services tels qu'un service de garde; le tout en un seul endroit. La construction du projet est déjà en cours et devrait se terminer à l'hiver 2022.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute à l'investissement antérieur de 24,6 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de la première phase du ICRL pour soutenir la création de 178 unités de logement à Calgary.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 82 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables de Calgary afin d'assurer leur sécurité. C'est l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre de Calgariens, et nous nous efforçons de faire en sorte que tous les membres de notre collectivité aient un chez-soi sûr. Ce financement supplémentaire dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logement aidera nos citoyens les plus vulnérables et fera une différence dans le travail continu visant à mettre fin à l'itinérance et à assurer l'abordabilité du logement en Alberta et partout au pays. » - George Chahal, député de Calgary-Skyview

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'appuyer ce projet novateur visant à aider les personnes qui pourraient avoir besoin de se stabiliser dans un refuge, puis d'accéder à un logement de transition, avant d'emménager dans un logement abordable - le tout au même endroit. Il s'agit d'un exemple de la façon dont les partenariats intelligents et le renforcement de l'expertise communautaire nous aideront à répondre aux divers besoins en matière de logement des Albertains. » - l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Tous les habitants de Calgary méritent d'être logés avec dignité. Ce projet est un exemple de ce que nous pouvons accomplir pour relever le défi complexe du logement abordable en collaborant avec tous les niveaux de gouvernement et le secteur sans but lucratif. Ce projet est une autre étape importante en vue d'offrir des logements dont les Calgariens ont grandement besoin et d'accroître le dynamisme de notre centre-ville en transformant les tours de bureaux inoccupées en unités résidentielles. » - Jyoti Gondek, mairesse de la ville de Calgary

« Nous saluons l'investissement généreux de tous les niveaux de gouvernement dans l'avenir des Calgariens. Non seulement ces logements abordables transformeront la vie des gens dans le besoin, mais ils contribueront aussi à redonner de la vitalité au centre-ville. Cette tour de bureaux vacante sera bientôt un carrefour familial animé, ce qui démontre qu'il y a de l'espoir pour les familles les plus vulnérables de Calgary et pour le centre-ville. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace Society

« Nous sommes très reconnaissants de l'aide du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Alberta et de la ville de Calgary qui nous aidera à briser le cycle de l'itinérance familiale. Nous croyons qu'une collectivité où aucun enfant ni aucune famille n'est sans abri est possible et ce financement nous aidera à offrir des logements sûrs et abordables aux familles de notre collectivité pour les années à venir. » - Heather Morley, directrice générale, Inn from the Cold

Faits en bref :

La construction du projet est déjà en cours et devrait être terminée d'ici l'hiver 2022.

L'Initiative de création rapide de logement est un programme de 2,5 milliards de dollars qui permettra de créer rapidement plus de 10 000 nouveaux logements abordables pour les Canadiens qui en ont le plus besoin. Les nouveaux investissements dans le cadre de l'ICRL créeront des milliers d'emplois dans le secteur du logement et de la construction, feront croître la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada .

. L'ICRL est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le SNL du Canada est un plan ambitieux de 10 ans qui prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars pour donner à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi. Lancé en 2017, le SNL permettra de construire et de réparer des milliers d'unités de logement et aidera les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

est un plan ambitieux de 10 ans qui prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars pour donner à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi. Lancé en 2017, le SNL permettra de construire et de réparer des milliers d'unités de logement et aidera les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité. L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars lancé en octobre 2020 pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, surtout dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

En raison de ce succès, un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour l'Initiative de logement rapide (ICRL) a été annoncé dans le budget de 2021 et un financement de 500 millions de dollars dans le cadre du volet Villes a été alloué.

un financement de 500 millions de dollars dans le cadre du volet Villes a été alloué. Burnaby , Calgary , Capital Regional District, Durham , Edmonton , Gatineau , Greater Sudbury , Halifax , Hamilton , Iqaluit , Kingston , Laval , London , Longueil, Montréal, Niagara, Ottawa , Peel, Québec, Regina , Saskatoon , Surrey , St. John's , Toronto , Vancouver , Waterloo , Whitehorse , Windsor , Winnipeg et Yellowknife . Dans le cadre du volet Projets, un milliard de dollars a été alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période de demande initiale de l'ICRL l'automne dernier et qui n'ont pas encore reçu de financement.

, , Capital Regional District, , , , , , , , , , , Longueil, Montréal, Niagara, , Peel, Québec, , , , , , , , , , et . Dans le cadre du volet Projets, un milliard de dollars a été alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période de demande initiale de l'ICRL l'automne dernier et qui n'ont pas encore reçu de financement. En se fondant sur les commentaires des intervenants, la SCHL a introduit cet été de nouvelles flexibilités à l'ICRL :

Les demandeurs du programme étaient admissibles à recevoir du financement pour d'autres formes de construction au-delà de la construction modulaire, si les unités peuvent être construites dans un délai de 12 mois.



Les organismes sans but lucratif ont eu l'occasion de démontrer qu'ils ont la capacité financière de soutenir la viabilité des logements sans subvention gouvernementale (autofinancée).



Les villes ont eu plus de temps pour soumettre des projets (60 jours au lieu de 30).



Les échéanciers de réalisation des projets ont été ajustés pour les projets situés dans le Nord et les collectivités à accès spécial.

Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des projets de logement axés sur les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme.

L'ICRL continuera de prioriser les propositions qui ciblent les unités au service des peuples autochtones et d'autres groupes vulnérables. Il continuera également d'offrir une certaine souplesse en ce qui concerne les échéanciers aux organismes de gouvernance ou aux organisations autochtones, au besoin.

L'ICRL adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement, en offrant des services aux personnes qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir et aux autres personnes vulnérables dans le cadre du SNL, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes LGBTQ2, les Canadiens racialisés et noirs, ainsi que les immigrants récents ou les réfugiés. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens aux prises avec des problèmes de logement et d'itinérance causés par la pandémie du COVID-19.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 15:00 et diffusé par :