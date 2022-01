L'intelligence artificielle pour une gestion efficace des talents





QUÉBEC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le professeur Belkacem Chikhaoui, du Département Science et Technologie de l'Université TÉLUQ et directeur scientifique de l'Institut de recherche LICEF, reçoit une subvention Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour le projet de recherche « Développement d'une plateforme innovante basée sur les compétences et l'intelligence artificielle pour soutenir la gestion des talents ». La subvention est de 200 000 $ sur deux ans.

L'objectif de ce projet, piloté par l'Institut de recherche LICEF et réalisé en partenariat avec la compagnie PMGS inc., consiste à concevoir une plateforme d'intelligence artificielle pour soutenir les entreprises dans leurs stratégies de gestion des talents. Pour ce faire, cette plateforme, centrée sur les compétences, exploitera les données massives et utilisera des modèles de recommandations.

« Je tiens à féliciter le professeur Chikhaoui pour l'obtention de cette subvention. Dans un contexte de pénurie majeure de main-d'oeuvre et de la difficulté à la recruter, ses travaux de recherche s'avèreront pertinents autant sur le plan de la gestion des talents que la contribution de la recherche en intelligence artificielle », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, le professeur Chikhaoui explique que « cette subvention permettra de développer de nouveaux algorithmes efficaces d'intelligence artificielle appliqués aux données multimodales et massives pour produire des recommandations. Ces algorithmes résoudront des problématiques réelles rencontrées dans le domaine de la gestion des compétences et de l'acquisition de talents ».

Les retombées immédiates attendues de ce projet sont multiples. Entre autres, l'utilisation de la plateforme permettra aux entreprises de prendre des décisions d'embauche et de gestion de talents plus intelligentes, d'augmenter la requalification et la rétention du personnel avec des informations dynamiques, interactives et exploitables. Elle aidera également les gouvernements dans plusieurs enjeux cruciaux comme la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'activités et la transition vers le marché du travail de demain.





L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

