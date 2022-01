Le fonds multi-actifs fortifié de Picton Mahoney Gestion d'actifs remporte un trophée FundGrade A+ 2021





Picton Mahoney Gestion d'actifs («?Picton Mahoney?») est fière d'annoncer qu'elle a remporté un trophée FundGrade A+® pour le fonds multi-actifs Picton Mahoney en reconnaissance de son rendement historique constant.

FundGrade Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney Équilibrés tactiques 179 31/01/2016 31/12/2021

Les trophées annuels FundGrade A+ sont décernés par Fundata Canada Inc. aux fonds de placement canadiens qui ont su maintenir une note de rendement exceptionnelle au cours de l'année civile précédente. Environ 6 % des produits de fonds de placement disponibles au Canada reçoivent une cote A+.

«?C'est un honneur de recevoir le trophée convoité FundGrade A+® et d'être reconnu au terme d'un processus de sélection fondé sur un rendement constant ajusté au risque, déclare Michael White, CFA, gestionnaire de portefeuille, Stratégies multi-actifs chez Picton Mahoney. Cette reconnaissance souligne la robustesse de notre formule pour bâtir un portefeuille - en utilisant davantage de classes d'actifs et de stratégies, en ajoutant d'autres sources de rendements non corrélés et en employant diverses stratégies d'atténuation des risques.?»

L'approche Fortified Investingtm exclusive de Picton Mahoney comporte une technique avérée régie par des règles et axée sur la gestion du risque en atténuant l'exposition à la baisse tout en cherchant à générer une croissance à long terme, quelles que soient les conditions du marché.

«?Au nom de toute l'équipe de gestion des placements, je tiens à féliciter l'équipe de stratégie multi-actifs pour cette réalisation exceptionnelle, souligne David Picton, président et chef de la direction chez Picton Mahoney. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à bâtir des portefeuilles robustes et de la mission officielle de notre société qui a pour but d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude. »

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. offre des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias et au marché financier canadiens depuis 1987. Fundata est un important fournisseur dans la diffusion de renseignements sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de FundGrade

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. pour distinguer les « meilleurs parmi les meilleurs » fonds de placement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux classements mensuels de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur performance ajustée au risque, mesurée par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale pour calculer un FundGrade mensuel. Les 10 % de fonds les plus performants obtiennent une note A?; les 20 % de fonds suivants obtiennent une note B?; les 40 % de fonds suivants obtiennent une note C?; les 20 % de fonds suivants obtiennent une note D?; et les 10 % de fonds les moins performants obtiennent une note E. Les fonds admissibles doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul dans le style d'une « moyenne pondérée cumulative » (MPC), où chaque FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit respectivement un score de 4 à 0. Le pointage moyen d'un fonds pour l'année détermine son MPC. Chaque fonds possédant une « MPC » d'une valeur égale ou supérieure à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+®. Pour plus d'informations, consultez le site www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata s'efforce d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

Le fonds multi-actifs fortifié de Picton Mahoney a reçu une distinction pour sa performance exceptionnelle lors des Trophées Fundata FundGrade A+ 2021 dans la catégorie des fonds équilibrés tactiques sur un total de 179 fonds.

Le rendement du fonds multi-actifs fortifié de série A de Picton Mahoney pour la période close le 31 décembre 2021 est le suivant : 1 an, 9,62 % ; 3 ans*, 11,67 %?; 5 ans*, 7,38 %?; et depuis sa création*, 7,68 % (2015-10-29).

Le rendement du fonds multi-actifs fortifié de série F de Picton Mahoney pour la période close le 31 décembre 2021 est le suivant : 1 an, 10,47 % ; 3 ans*, 12,60 %?; 5 ans*, 8,38 %?; et depuis sa création*, 8,68 % (2015-10-29).

* Le rendement correspond au rendement moyen annualisé.

À propos de Picton Mahoney

Picton Mahoney Gestion d'actifs est spécialisée dans les solutions d'investissement différenciées et la gestion de la volatilité régie par des règles. Picton Mahoney aide ses clients à renforcer leurs portefeuilles en s'appuyant sur une expérience acquise au fil des ans à travers différents cycles de marché et environnements d'investissement.

Fondée en 2004 et détenue à 100 % par ses employés, Picton Mahoney est une boutique de gestion de portefeuilles à laquelle ont été confiés environ 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2021). Pionnière des principes et pratiques d'investissement de couverture authentiques au Canada, la société offre une gamme complète de solutions d'investissement, notamment des fonds communs et alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.

Les fonds communs de placement peuvent générer des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance et autres frais éventuels. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne garantit pas les rendements futurs.

