Northleaf annonce la nomination de l'entrepreneur en technologie Michael Hyatt comme conseiller principal de son programme de capital-risque et de capital de croissance.





Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), une société mondiale de placement sur les marchés privés, a le plaisir d'annoncer la nomination de Michael Hyatt comme conseiller principal pour soutenir le programme de placement en capital-risque et en capital de croissance de Northleaf. Michael travaillera aux côtés de l'équipe de Northleaf chargée du capital-investissement et du capital-risque pour détecter et évaluer les possibilités d'investissement. En tant qu'entrepreneur en série et investisseur actif, les connaissances et l'expertise de Michael dans la sphère du capital-risque complètent l'approche de placement de Northleaf établie de longue date.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Michael chez Northleaf comme conseiller principal », a déclaré Ian Carew, directeur général et partenaire associé du capital-risque chez Northleaf. « Nous avons investi auparavant de manière fructueuse grâce à Michael et notre programme de capital-risque et de capital de croissance pourra bénéficier de ses connaissances et expérience solides ainsi que de ses antécédents irréprochables comme entrepreneur et investisseur ».

« Je suis très heureux d'agir à titre de conseiller principal du programme de capital de risque et de capital de croissance de Northleaf, qui est en pleine apogée, et je me réjouis de travailler avec Ian et son équipe », a déclaré Michael Hyatt. « J'ai eu l'occasion de voir la stratégie de Northleaf à l'oeuvre au fil des ans et je suis enthousiasmé à l'idée de collaborer avec l'équipe sur les futurs investissements du programme ».

Michael Hyatt est réputé comme étant l'un des principaux entrepreneurs technologiques du Canada et un investisseur actif dans la communauté technologique. Il est le cofondateur de BlueCat (société dans laquelle Northleaf a participé comme l'un des premiers investisseurs et qui a été acquise par une société d'investissement privée en 2017) et a précédemment cofondé Dyadem (une société de logiciels qui a été vendue à IHS en 2011). Il occupe actuellement le poste de directeur de BlueCat. Michael fait régulièrement des chroniques économiques sur la CBC et est l'hôte de « Unplanned Business », un podcast destiné à aider les petites entreprises. C'est un partenaire fondateur du prestigieux Creative Destruction Lab (CDL) de la Rotman School of Management et il préside la Hyatt Family Foundation orientée sur la santé des femmes, la recherche hospitalière essentielle et le parrainage des minorités défavorisées.

Northleaf est l'un des investisseurs en capital de risque les plus actifs au Canada. Northleaf gère plus de 800 millions de dollars américains d'affectations de capital de risque et d'actions de croissance au nom des investisseurs et a joué un rôle de premier plan dans le développement de nombreux fonds de capital de risque et d'actions de croissance. Depuis 2008, Northleaf effectue des placements directs dans des entreprises later stage et à forte croissance, en exploitant ses relations bien établies avec des gestionnaires de fonds, des investisseurs institutionnels et des entrepreneurs de premier plan.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société internationale de placement sur les marchés privés gérant plus de 19 milliards de dollars américains d'affectations en matière de capital-investissement et de capital-risque, de crédit privé et d'infrastructure pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et inter-entreprises, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de Northleaf, qui compte plus de 160 professionnels répartis entre Toronto, Chicago, Londres, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, est exclusivement dédiée à la recherche, à l'évaluation et à la gestion de placements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Son portefeuille comprend plus de 400 investissements actifs dans 40 pays, en se focalisant sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples informations sur Northleaf, veuillez consulter le site à l'adresse www.northleafcapital.com.

