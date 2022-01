Moody accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la troisième année consécutive





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg (GEI) pour la troisième année de suite. Moody's fait une fois de plus figure de leader en matière de promotion de l'égalité des genres auprès de ses pairs du milieu international des affaires.

« La présence constante de Moody's dans l'indice de l'égalité des sexes de Bloomberg atteste de son engagement sans faille vis-à-vis de la promotion des femmes sur le lieu de travail, » déclare DK Bartley, directeur de la diversité de Moody's. « À l'avenir, nos actions demeureront guidées par nos valeurs, en particulier, la promotion d'un environnement au sein duquel tous les employés de Moody's ont l'opportunité de s'épanouir. »

Le GEI est un indice de référence qui évalue la performance d'entreprises publiques en matière d'égalité des genres dans cinq domaines : leadership féminin et bassin de talents, égalité et parité salariales, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque pro-femmes. L'indice a pour objectif d'aider les investisseurs à privilégier les entreprises vouées à soutenir l'égalité des genres au moyen de politiques proactives et de la transparence.

Moody's continue à renforcer ses politiques, ses programmes et ses événements afin de toujours mieux répondre aux besoins de ses employées et a publié en 2021 un premier Rapport relatif à la diversité, à l'équité et à l'inclusion ainsi qu'une Déclaration sur les droits humains. En outre, Moody's a lancé son portail Gender & Finance afin de mettre à l'honneur la Journée internationale des femmes et le Mois de l'histoire des femmes, et s'est fixé des objectifs publics en matière de diversité des genres. Moody's poursuit par ailleurs sa collaboration avec WEConnect International afin de soutenir l'entreprenariat féminin dans toutes les régions du monde, ainsi que son partenariat avec Girls Who Code, qui vise à encourager les étudiantes à envisager une carrière dans le domaine de la technologie.

Cette reconnaissance par le GEI souligne la contribution ininterrompue de Moody's à l'Objectif de développement durable (ODD) n°5 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes qui figure à l'agenda des Nations Unies pour 2030. Il s'agit de l'un des cinq ODD qui étayent la stratégie de Moody's en matière de développement durable.

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse https://about.moodys.io/sustainability.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) est une société d'évaluation des risques intégrée et d'envergure internationale, qui permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Nos solutions d'analyse, de données et nos perspectives aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu'une transparence accrue, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l'information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 13 000 employés dans plus de 40 pays, Moody's allie présence internationale, expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez moodys.com/about.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 12:30 et diffusé par :