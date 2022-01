ValueAct publie une lettre ouverte au conseil d'administration de Seven & i Holdings





- La lettre dénonce le manque d'orientation stratégique,

- une sous-performance spectaculaire, et

- le besoin urgent d'une contribution directe des actionnaires

SAN FRANCISCO, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- ValueAct Capital (« ValueAct »), une société d'investissement mondiale détenant environ 4,4 % des actions en circulation de Seven & i Holdings (« Seven & i »), engagée auprès de la société depuis 2020, a publié aujourd'hui une lettre ouverte (voir en pièce jointe) au conseil d'administration de Seven & i lui demandant de :

organiser d'urgence une série d'audiences afin d'obtenir l'avis direct des actionnaires sur les principales questions stratégiques ; créer un comité d'évaluation stratégique composé de directeurs externes, chargés d'évaluer les alternatives stratégiques et de faire un rapport aux parties prenantes avant la fin du mois d'avril 2022.

Depuis 21 ans, ValueAct aide les entreprises à réussir leurs transformations et à créer de la valeur à long terme grâce à un dialogue privé et à l'établissement de relations constructives. La société ValueAct s'engage rarement publiquement, mais a pris cette mesure parce qu'elle estime que Seven & i manque d'orientation stratégique, que sa structure de gestion est inefficace et que son potentiel est largement sous-exploité. En dépit d'un engagement constructif depuis 2020, ValueAct a perdu confiance dans la capacité de la direction à définir une stratégie d'amélioration de la valeur sans l'apport direct et public de ses actionnaires indépendants

À propos de ValueAct Capital (VAC)

Créée en 2000, ValueAct Capital est une société d'investissement internationale qui gère des capitaux pour le compte de certains des plus grands investisseurs institutionnels du monde. L'objectif du cabinet est de transformer les entreprises et de les aider à devenir des leaders mondiaux du XXIe siècle. VAC cherche à identifier des entreprises de haute qualité qui seraient sous-évaluées, pour y investir. Pour ce faire, la société adopte une approche patiente, collaborative et constructive afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes avec des investissements à long terme. La société détient généralement 10 à 18 investissements en même temps, et l'équipe interne de ValueAct Capital s'est forgé une expérience en siégeant au conseil d'administration de plus de 50 sociétés publiques. Pour plus d'informations, consultez le site https://valueact.com/ . Pour consulter l'intégralité de la lettre, veuillez-vous rendre sur le site https://valueact.com/presentations/ .

