impactMarket lève 2,1 millions de dollars et lance le jeton $PACT pour sortir des millions de personnes de l'extrême pauvreté





LISBONNE, Portugal, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- impactMarket veut devenir l'un des principaux contributeurs à la fin de l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030 en s'appuyant sur la technologie blockchain pour atteindre les communautés vulnérables et les personnes vivant dans la pauvreté absolue. Lancé fin 2020, le protocole fonctionne sur le réseau Celo et est déjà l'un des plus grands systèmes de revenu de base inconditionnel (RBI) basés sur la blockchain au monde, avec plus de 1,65 million de dollars distribués à près de 25 000 bénéficiaires dans plus de 25 pays émergents.

impactMarket a levé un total de 2,1 millions de dollars (1,6 million de dollars au cours des tours de pré-amorçage et d'amorçage, et 500 000 dollars par le biais d'une OID), afin de poursuivre le développement du protocole et de l'étendre aux communautés vulnérables dans les pays les plus pauvres du monde, tout en favorisant l'adoption de la technologie DeFi et l'accès au financement pour ceux qui en ont le plus besoin. 12 investisseurs ont participé au financement, dont la Fondation Celo, Davoa Capital, Flori Ventures, la Fondation Eutopia, Valora, mais également des investisseurs individuels tels que Diogo Mónica (Anchorage), Marek Olszewski (Celo), Albert Wenger (USV), et d'autres.

L'IDO (Initial DEX Offering) a atteint l'objectif de 500 000 dollars en seulement 17 minutes (décembre 2021) sur la plateforme Polkastarter grâce au jeton de gouvernance $PACT. 2 288 personnes y ont participé. Le jeton $PACT est actuellement répertorié sur Ubeswap , et suivi sur CoinMarketCap et CoinGecko .

Le montant collecté permettra de garantir la décentralisation, l'indépendance et la prise de décisions collectives des participants au protocole, avec l'introduction de la DAO (Organisation autonome décentralisée) d'impactMarket et du jeton de gouvernance $PACT. Les détenteurs de jetons $PACT peuvent aider et influencer la direction, la croissance et l'impact futurs du protocole.

Un moyen d'acquérir des jetons $PACT est le Farming sur impact , un mécanisme qui permet aux contributeurs d'être récompensés avec des jetons $PACT pour le soutien qu'ils apportent aux communautés vulnérables. Toutes les 24 heures, de nouveaux jetons $PACT seront disponibles pour être réclamés par ceux qui ont contribué.

Au-delà de son impact sur le RBI, impactMarket s'efforce de fournir un accès à davantage de services financiers et d'éducation, tels que le microcrédit, l'épargne collective avec récompenses, le crowdlending et d'autres outils financiers qui sont essentiels pour permettre aux communautés vulnérables de sortir de la pauvreté absolue.

