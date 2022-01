Nouvel accord entre le ministère saoudien de la Culture et le groupe de divertissement Cirque du Soleil : de nouvelles productions majeures en vue dans le Royaume





- Cirque du Soleil s'apprête à présenter en Arabie saoudite certains de ses meilleurs spectacles et de ses performances primées.

- L'accord conclu avec Cirque du Soleil renforcera l'écosystème culturel alors que le secteur des arts du spectacle se développe en Arabie saoudite.

- L'accord prévoit l'élaboration par les deux parties d'un plan visant la création d'une académie de formation et d'un bureau régional du Cirque du Soleil.

RIYAD, Arabie saoudite, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Un nouvel accord conclu entre le ministère de la Culture et le groupe de divertissement Cirque du Soleil permet à la célèbre organisation de présenter en Arabie saoudite certains de ses meilleurs spectacles et de ses performances primées.

En vertu de cet accord, un certain nombre de spectacles du célèbre groupe de divertissement pourraient être présentés pour la première fois dans le Royaume, notamment les nouveaux spectacles de tournée du Cirque du Soleil, The Illusionist, Now You See Me, Paw Patrol Live - Race to Rescue, Trolls Live ! et Blue Man Group World Tour. De plus, l'Arabie saoudite pourrait bientôt accueillir un tout nouveau spectacle fixe du Cirque du Soleil, unique pour le Royaume.

L'accord prévoit l'élaboration par les deux parties d'un plan visant la création d'une académie de formation et d'un bureau régional du Cirque du Soleil. Grâce à un programme éducatif dirigé par les meilleurs experts, les élèves et les jeunes du Royaume et d'ailleurs auront l'occasion de perfectionner leurs compétences par le biais d'échanges internationaux entre écoles de cirque et de programmes d'artistes en résidence, tout en travaillant à l'obtention de certifications reconnues à l'échelle internationale.

Le groupe de divertissement Cirque du Soleil a présenté six spectacles en Arabie saoudite depuis 2018, le dernier en date étant « Messi10 » - un spectacle en hommage au célèbre footballeur argentin Lionel Messi - qui s'est tenu en novembre lors de la saison 2021 de Riyad.

L'accord a été signé par S.A. le Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministre de la Culture et président de la Commission du théâtre et des arts du spectacle, et M. Gabriel de Alba, coprésident du conseil d'administration du groupe de divertissement du Cirque du Soleil, au cours d'une réunion à New York.

Les arts du spectacle se sont rapidement développés dans le Royaume depuis la création du ministère de la Culture en 2018. L'année dernière, la Commission du théâtre et des arts du spectacle, l'une des 11 commissions sectorielles supervisées par le ministère de la Culture, a lancé sa stratégie de développement du secteur, avec des plans d'amélioration de ses infrastructures, d'offre d'opportunités éducatives, de création d'emplois et de partenariats. La Commission a pour objectif de compter 4 500 artistes diplômés et plus de 4 000 stagiaires qualifiés d'ici 2030.

