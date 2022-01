ManoMano, le leader européen du bricolage et de la maison, choisit la plateforme de données clients mParticle





La nouvelle licorne exploite les données des clients pour stimuler la croissance à grande échelle

NEW YORK, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- mParticle, la plus grande plateforme indépendante de données sur les clients ManoMano, a annoncé aujourd'hui que ManoMano, le leader européen spécialiste du bricolage, de la maison et du jardin en ligne, a choisi de mettre en oeuvre mParticle comme infrastructure de données clients. ManoMano compte actuellement plus de 50 millions de visiteurs mensuels en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

En tant que leader du bricolage, de la maison et du jardin en ligne, les données sont au coeur de l'activité de l'entreprise. Pour soutenir la poursuite de sa croissance, ManoMano a reconnu qu'elle avait besoin de fusionner les données de ses clients provenant de son site Web, de son application et de ses canaux de commercialisation afin d'offrir un parcours d'utilisation plus fluide.

Le détaillant à croissance rapide a choisi la plateforme de données clients de mParticle pour réduire les dépendances entre les équipes et axer l'ingénierie des données et les ressources techniques sur le produit de base plutôt que de mettre en place de multiples intégrations internes entre les outils. L'entreprise souhaitait également pouvoir améliorer le suivi des ressources, créer une gouvernance interne et garantir une qualité élevée des données. ManoMano aura la possibilité d'améliorer l'expérience de ses clients grâce à des recommandations de produits basées sur l'historique de navigation, le comportement des clients et la résolution des problèmes d'identité entre plusieurs appareils, dans le respect du consentement de l'utilisateur et de ses préférences en matière de confidentialité.

« Nous pensons que les données de nos clients constituent la clé pour anticiper l'avenir de ManoMano », a déclaré Arnaud Dessein, directeur des produits chez ManoMano. « En tirant parti de mParticle en tant qu'infrastructure de données clients, notre objectif est de fournir un niveau de service encore plus élevé à nos clients lorsqu'ils font leurs achats parmi plus de 10 millions de produits. L'infrastructure de données clients de mParticle nous apportera la flexibilité nécessaire pour faire évoluer l'activité et accélérer notre trajectoire de croissance. »

« L'intérêt pour les projets de bricolage et d'amélioration des logements a explosé, les consommateurs passant plus de temps à la maison pendant la pandémie de COVID, une tendance qui ne montre aucun signe de cessation pour les années à venir », a déclaré Karen Gallantry, directeur des revenus de mParticle. « ManoMano comprend l'importance de favoriser les communications en temps réel avec les clients, et de leur proposer au bon moment les offres exceptionnelles, les meilleures ventes ou les favoris de tous les jours. »

À propos de mParticle

