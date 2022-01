SmartStream Air renforce l'automatisation et la gestion des exceptions dans le cloud





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM® ou Transaction Lifecycle Management) présente aujourd'hui SmartStream Air Version 6, sa solution d'IA cloud-native pour le rapprochement des données, qui intègre désormais deux nouvelles fonctionnalités : de meilleures capacités de gestion des exceptions et l'appariement attribut par attribut.

Cette nouvelle version offre aux utilisateurs une meilleure automatisation de la gestion des exceptions dans le cloud. Les capacités IA de SmartStream Air gèrent les incohérences durant le processus de rapprochement. Elles génèrent des cas d'exception dont les clients peuvent suivre le statut et qu'ils peuvent affecter aux équipes ou aux utilisateurs pertinents, après avoir ajouté d'éventuelles observations ou pièces-jointes.

Les utilisateurs ont la possibilité de définir les règles d'automatisation pour la gestion des exceptions. La Version 6 propose une configuration simplifiée en offrant des 'astuces' et des 'recettes'. Cette librairie complète et prédéfinie, qui rassemble les règles d'automatisation couramment utilisées, améliore l'expérience de l'utilisateur en lui permettant d'obtenir des résultats rapides.

SmartStream Air Version 6 permet aux clients de confirmer l'intégrité des données dans un vaste nombre de domaines, notamment pour les rapprochements de données de référence, réglementaires ou entre systèmes. Il leur est ainsi possible d'établir un solide cadre de données de référence pour garantir la qualité, l'exhaustivité et la précision des données utilisées pour la production des rapports.

Cette nouvelle version va simplifier le processus de reporting grâce à l'utilisation de niveaux d'automatisation supérieurs pour l'appariement attribut par attribut. Les clients seront ainsi en mesure de vérifier des volumes de données inédits et d'en valider l'intégrité dans tous les domaines communs afin d'en garantir la précision. Cette nouvelle fonctionnalité illustre les efforts mis en oeuvre par les spécialistes des données de SmartStream pour développer la plateforme de sorte qu'elle prenne en charge des types de données illimités. Ces efforts se poursuivront tandis que le reporting réglementaire et la gestion des données sont plus importants que jamais pour satisfaire aux différentes exigences des règlements MIFID II et MiFIR.

Andreas Burner, directeur de l'information de SmartStream, explique : « Cette dernière édition tient compte de la nécessité pour les organisations de moderniser leur schéma opérationnel et exploite les dernières technologies d'intelligence artificielle afin de faire évoluer leurs stratégies en matière de données et de mieux prendre en charge leurs besoins changeants. Nombre des entreprises de premier niveau que nous consultons, qu'il s'agisse d'acheteurs ou de fournisseurs, soulignent qu'il est essentiel de pouvoir déceler des irrégularités au niveau des données et des décisions concernant les rapports, au sein d'un même cadre de contrôle. Le fait de disposer d'un plus grand contrôle dans ce domaine leur a permis d'attester auprès des organismes de réglementation de la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la précision de leurs données ».

