anch.AI, ancien AI Sustainability Center, obtient un financement de démarrage de 2,1 millions de dollars pour lancer sa Plateforme de gouvernance éthique de l'IA





STOCKHOLM, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Face à la vague croissante de réglementations, anch.AI a lancé la première plateforme de gouvernance éthique de l'IA intégrée horizontalement, un guichet unique qui permet aux entreprises d'accélérer l'adoption d'une IA responsable au sein de leur organisation. La startup SaaS B2B est issue de l'AI Sustainability Center, un groupe de réflexion suédois, et a obtenu un financement de démarrage de 2,1 millions de dollars pour poursuivre le développement et le lancement de sa plateforme pionnière d'évaluation des risques. Le cycle de financement a été mené par Benhamou Global Ventures (BGV), avec la participation de Terrain Invest, Magnus Rausing, Kent Janér et Fredrik Andersson.

La demande d'outils de gouvernance de l'IA a bondi, car les organisations qui exercent leurs activités dans l'Union européenne prévoient de mettre en oeuvre des changements profonds de type RGPD en raison de la réglementation proposée pour le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les entreprises non conformes pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires mondial ou 30 millions d'euros. Pourtant, les recherches menées par McKinsey suggèrent que les entreprises ne disposent pas des capacités nécessaires pour faire face à l'ensemble des risques liés à l'intelligence artificielle, et que nombre d'entre elles ne connaissent pas l'ampleur de leur exposition aux risques ou les dommages que leur intelligence artificielle pourrait causer à la société et aux individus, telles que la discrimination involontaire, l'intrusion dans la vie privée et l'exclusion sociale.

« Les solutions d'IA sont souvent développées en silo sans aucune surveillance intégrée sur les plans technique, juridique, éthique et commercial, ce qui ouvre la porte à des risques coûteux et dommageables pour l'entreprise », a déclaré Anna Felländer, fondatrice d'anch.AI. « Nous avons développé la plateforme anch.AI pour assurer la visibilité et l'orchestration de l'IA par les entreprises, identifier les risques ainsi que leurs causes profondes, et remédier aux zones d'exposition. »

Tout en assurant l'alignement sur les valeurs éthiques collectives et la conformité aux réglementations existantes et à venir, la plateforme anch.AI propose l'identification, l'évaluation, l'atténuation et la déclaration des risques sur une plateforme cohérente. La méthodologie d'évaluation repose sur une recherche multidisciplinaire visant à repérer les risques éthiques dans les solutions d'IA des entreprises et à y remédier.

« anch.AI est le pionnier d'une plateforme de gouvernance éthique de l'IA, la première du secteur, offrant le meilleur équilibre entre vitesse, choix et développement de l'IA éthique », a déclaré Anik Bose, associé général de BGV. « Nous pensons que le risque lié à l'IA représente un géant endormi dans notre industrie, et la plateforme anch.ai peut avoir un impact majeur pour relever ces défis éthiques en tant que source unique de vérité. »

anch.AI invite les organisations à remplir son Bilan de santé gratuit de l'IA éthique, qui révèle l'exposition de leur organisation aux violations éthiques et légales. Cet examen initial est une première étape importante dans le développement d'une IA à laquelle les humains peuvent faire confiance, quel que soit leur contexte.

L'équipe de recherche de I'ancien AI Sustainability Center continuera à mener des recherches multidisciplinaires mondiales de premier plan au sein de I'Institut de recherche sur I'IA durable, l'établissement indépendant nouvellement créé, dirigé par Ricardo Vinuesa, docteur et chercheur en IA à l'Institut royal de technologie en Suède.

« Nous sommes ravis de poursuivre nos recherches sur l'IA durable afin de veiller à ce que les valeurs humaines restent au coeur des préoccupations, alors que la plateforme anch.AI se concentre sur l'expansion de son offre pour les entreprises », déclare M. Vinuesa, directeur de l'Institut de recherche sur l'IA durable.

Pour plus d'informations sur anch.AI et sa Plateforme de gouvernance éthique de l'IA, consultez le site https://anch.ai/the-offering/.

À PROPOS D'ANCH.AI

anch.AI a été fondée en 2018 par Anna Felländer - une experte de premier plan des effets de la numérisation sur les organisations, la société et l'économie - pour déterminer les risques éthiques et sociétaux de l'IA. Constituée à l'origine comme un groupe de réflexion spécialisé dans la recherche et le conseil multidisciplinaires, anch.AI s'est orientée en 2021 vers le développement d'une plateforme d'évaluation des risques pour les entreprises afin que leur utilisation de l'IA soit éthique et conforme à la future réglementation dans l'Union européenne. L'entreprise compte plus de 20 clients qui utilisent les produits menant à la plateforme, allant de sociétés biopharmaceutiques, de vente au détail et de télécommunication mondiales à des agences nationales dans toute la région nordique. La société a obtenu un financement de démarrage de 2,1 millions de dollars, dirigé par Benhamou Global Ventures, avec une participation supplémentaire de Terrain Invest, Magnus Rausing, Kent Janér et Fredrik Andersson. Le siège social d'anch.AI est situé à Stockholm, en Suède. Consultez le site https://anch.ai pour en savoir plus.

