La NEO Bourse élargit sa couverture dans le secteur minier avec le lancement public de l'exploitation minière de McFarlane Lake





Aujourd'hui, NEO accueille McFarlane Lake Mining Limited (« McFarlane Lake » ou la « Société ») une société canadienne d'exploration et de développement aurifère, pour sonner la cloche d'ouverture du marché. McFarlane Lake commence à se négocier aujourd'hui à la NEO Bourse sous le symbole MLM.

McFarlane Lake procède actuellement à l'évaluation et à l'exploration de plusieurs propriétés aurifères, deux d'entre elles se situant à l'est de Sudbury, deux à cheval sur la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, et deux dans la région historique de Timmins, où existent plusieurs autres mines en exploitation. Chacune de ces six propriétés est située à proximité d'infrastructures existantes (routes et électricité) et d'importants bassins de population.

Mark Trevisiol, CEO, président et président du conseil d'administration de McFarlane a déclaré : « L'équipe de McFarlane est très excitée à l'idée d'avoir réalisé l'un de ses objectifs clés, celui d'avoir réussi son introduction en bourse. L'obtention des permis d'exploration est en cours et les activités d'exploration aurifère ont été lancées sur notre ancienne propriété West Hawk Lake. Le forage au diamant sur cette propriété devrait démarrer la semaine prochaine dans un contexte favorable du marché aurifère. »

Les investisseurs peuvent négocier les actions de MLM par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

« NEO a fait son entrée dans le secteur minier il y a quelques mois à peine, avec pour objectif d'offrir un choix et une concurrence tellement nécessaires, et qui faisaient défaut jusqu'à présent. Depuis lors, nous avons avancé à pas de géant et nous sommes très heureux d'accueillir McFarlane Lake, notre quatrième cotation minière sur la NEO Bourse, » a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « En ayant choisi NEO, la bourse de niveau 1 pour l'économie de l'innovation, comme partenaire de cotation privilégié, McFarlane Lake bénéficiera d'un accès élargi à une base d'investisseurs sophistiqués, d'une transparence et d'une qualité de négociation accrues, ainsi que d'un niveau de service incomparable pour exploiter le vaste potentiel de ses propriétés aurifères. Bienvenue dans la famille NEO ! »

La NEO Bourse accueille plus de 200 cotations uniques, dont certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Veuillez cliquer ici pour afficher la liste complète de tous les titres cotés à la NEO Bourse.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Connectez-vous à NEO : Website | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de McFarlane Lake Mining

McFarlane Lake est une société d'exploration minière orientée vers l'exploration et le développement de la propriété minière High Lake, située immédiatement à l'est de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, et de la propriété minière West Hawk Lake, située immédiatement à l'ouest de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. De plus, McFarlane Lake détient la propriété minérale McMillan située à 70 km à l'est de Sudbury, en Ontario, et détient des options d'achat de la propriété minérale Michaud/Munro et de la propriété minérale Mongowin. McFarlane Lake est un « émetteur assujetti » conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Connectez-vous à McFarlane Lake : Website | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 10:05 et diffusé par :