Gestion mondiale d'actifs Scotia est honorée d'avoir décroché 37 prix durant la remise des Trophées 2021 FundGrade A+®





TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Les équipes de gestionnaires de placements de la Gestion mondiale d'actifs Scotia remportent 37 prix FundGrade A+. Ces prix annuels sont attribués par Fundata Canada Inc. aux fonds communs et à leurs gestionnaires de portefeuilles qui ont inscrit un rendement corrigé du risque constant et exceptionnel.

« Nous sommes ravis d'avoir décroché ces prix dans les catégories de fonds communs et FNB et d'être reconnus pour les résultats exceptionnels de toutes nos équipes de placements, a déclaré Neal Kerr, chef de la Gestion mondiale d'actifs Scotia (Canada). Nous poursuivons sans relâche notre mission - proposer des solutions de placements pavant la voie à la prospérité future des clients et offrir des conseils complets en matière de gestion de patrimoine - et nous sommes ravis d'avoir répondu aux attentes de nos clients sur l'ensemble de nos plateformes de placements. »

Voici les fonds de la Gestion mondiale d'actifs Scotia primés en 2021 :

Trophée FundGrade A+ Catégorie CIFSC Nombre de fonds dans la catégorie Date de début FundGrade Fonds communs de placement Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique Tactique équilibré 179 31 janvier 2019 Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Actions Asie-Pacifique 44 31 janvier 2012 Mandat privé de répartition d'actif Dynamique Tactique équilibré 179 31 janvier 2016 Fonds équilibré Blue Chip Dynamique Mondial neutre équilibré 893 31 janvier 2012 Fonds d'actions Blue Chip Dynamique Actions mondiales 1127 31 janvier 2012 Fonds canadien de dividendes Dynamique Dividendes canadiens et actions à revenu 277 31 janvier 2012 Mandat privé de rendement prudent Dynamique Revenu fixe mondial équilibré 415 31 janvier 2016 Fonds de dividendes Dynamique Dividendes canadiens et actions à revenu 277 31 janvier 2012 Fonds de services financiers Dynamique Actions de services financiers 50 31 janvier 2012 Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 Fonds mondial équilibré Dynamique Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2014 Fonds d'actions mondiales Dynamique Actions mondiales 1127 31 janvier 2014 Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique Actions mondiales 1127 31 janvier 2016 Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique Actions internationales 382 31 janvier 2017 Fonds d'actions internationales Dynamique Actions internationales 382 31 janvier 2012 Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique Mondial neutre équilibré 893 31 janvier 2012 Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique Actions mondiales 1127 31 janvier 2012 Fonds de métaux précieux Dynamique Actions métaux précieux 45 31 janvier 2012 Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées et titres à revenu fixe 50 31 janvier 2014 Catégorie équilibrée Américaine Dynamique Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique Actions américaines 833 31 janvier 2016 Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra Revenu fixe mondial équilibré 415 31 janvier 2013 Portefeuille croissance équilibrée DynamiqueUltra Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 Portefeuille croissance DynamiqueUltra Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 Portefeuille de croissance institutionnel Marquis Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 Fonds Scotia canadien équilibré Équilibré canadien neutre 290 31 janvier 2012 Fonds Scotia de dividendes canadiens Dividendes canadiens et actions à revenu 277 31 janvier 2012 Fonds Scotia équilibré diversifié* Tactique équilibré 179 31 janvier 2012 Fonds Scotia de croissance mondiale** Actions mondiales 1127 31 janvier 2012 Fonds Scotia indiciel Nasdaq*** Actions américaines 833 31 janvier 2012 Fonds Scotia des ressources Actions ressources naturelles 79 31 janvier 2012 Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia Actions mondiales équilibré 722 31 janvier 2012 FNB actifs**** FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) Dividendes canadiens et actions à revenu 277 31 janvier 2018 FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO) Revenu fixe à haut rendement 242 31 janvier 2018 FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique Actions mondiales 1127 31 janvier 2018 FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF Actions de services financiers 50 31 janvier 2018 FNB actif d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées et titres à revenu fixe 50 31 janvier 2018

La date de calcul FundGrade pour les prix est le 31 décembre 2021.

*Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée est le sous-conseiller du Fonds Scotia équilibré diversifié.

**Baillie Gifford & Co Limited est le sous-conseiller du Fonds Scotia de croissance mondiale.

***Conseillers en gestion globale State Street, Ltée. est le sous-conseiller du Fonds Scotia indiciel Nasdaq.

****Gestion d'actifs 1832 S.E.C. assume la pleine responsabilité des opérations et des placements de ces FNB actifs Dynamique de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (BlackRock Canada) depuis le 3 décembre 2021. Avant cette date, ils étaient gérés par BlackRock Canada et investissaient dans certains Fonds Dynamique.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia comprend Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, y compris des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour la clientèle privée, les investisseurs institutionnels et les programmes de gestion d'actifs.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos des Trophées FundGrade A+® de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Cliquer ici pour connaître les données de rendement standard des fonds susmentionnés.

Un placement dans des fonds communs de placement, y compris des FNB, peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement indiqué est un taux de rendement total historique, composé annuellement, qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais facultatifs et impôt sur le revenu devant être payés par le détenteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les parts de fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garanties; leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

