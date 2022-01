Avis aux médias - Webémission gratuite de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario : Former une nouvelle génération de citoyens numériques





TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le vendredi 28 janvier 2022, des pays du monde entier célébreront la Journée de la protection des données en soulignant les effets de la technologie sur les droits en matière de vie privée et l'importance de valoriser et de protéger les renseignements personnels.

Pour souligner cette occasion, Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, animera une webémission gratuite ayant pour thème Les enfants et les jeunes dans un monde numérique : Former une nouvelle génération de citoyens numériques.

Date : Vendredi 28 janvier 2022



Heure : 9 h 30 à 11 h 30



Inscription : Cet événement est gratuit. Veuillez vous inscrire ici.











Panélistes :

Jane Bailey , professeure de droit, Université d' Ottawa et codirectrice du eQuality Project

, professeure de droit, Université d' et codirectrice du eQuality Project Keith Baybayon, président, Association des élèves conseillères et conseillers de l' Ontario

Anthony Carabache, Ontario English Catholic Teachers' Association

Yael Ginsler , sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves, ministère de l'Éducation

, sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves, ministère de l'Éducation Matthew Johnson , directeur de l'éducation, HabiloMédias

, directeur de l'éducation, HabiloMédias Dave Meslin, activiste et auteur bien connu de Teardown: Rebuilding Democracy from the Ground Up

Jacob Ohrvik-Stott, chef intérimaire de la prospective en matière de réglementation, bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni

