Agro-100 Ltée de Joliette lance une nouvelle gamme de produits performants propulsés et activés par la technologie Oligo® Prime





JOLIETTE, QC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec la conviction d'avoir mis au point une technologie innovante de toute dernière génération qui lui permettra de conquérir encore plus de parts de marché en Amérique du Nord qu'Agro-100 a fait savoir aujourd'hui que sa gamme de produits foliaires sera améliorée en ce début d'année 2022 grâce à un biostimulant ultraperformant du nom d'Oligo® Prime. Oligo® Prime est, en fait, une technologie de biostimulants innovante issue d'un programme de recherches & développement débuté il y a 5 ans. Scientifiquement conçue, Oligo Prime contribuera à renforcer les défenses naturelles des plantes contre les stress abiotiques, tout en minimisant les impacts environnementaux.

«?Ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette technologie exclusive à Agro-100, c'est que l'ajout aux fertilisants foliaires permet d'activer les mécanismes de défenses contre les stress abiotiques des cultures, permettant ainsi de réaliser son plein potentiel de rendement des cultures?», a dit le directeur du développement de produits et de la formation agronomique d'Agro-100, Pierre Migner, en précisant que la recette agronomique développée par l'entreprise constitue une signature unique qui permet à Agro-100 de distancer la concurrence.

Le président et chef de l'exploitation, Stéphane Beaucage, a précisé pour sa part que cette grande innovation consacrait le statut de manufacturier de premier choix d'Agro-100 qui est présente au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, l'Ouest canadien, certains états des États-Unis et au Mexique. Pour ce dernier, les produits Agro-B Mobilité, Agro-Ca et de nombreux autres de la nouvelle gamme, dont prochainement le CropBooster, n'ont pas fini de faire parler d'eux dans la mesure où leur contribution à l'augmentation de la qualité des récoltes et des rendements se traduira, à court terme, par une augmentation très significative des revenus des productrices et producteurs agricoles. À cet égard, le directeur de la recherche agronomique et du développement de produits a indiqué que les 160 essais menés sur différentes cultures ont permis de confirmer le potentiel de l'utilisation de la technologie Oligo Prime. Par exemple, les essais conduits dans le maïs-grain ont permis d'augmenter les rendements par un peu plus de 900 kg/ha.

Si la performance agronomique est empiriquement démontrée, la performance économique le sera tout autant, a renchéri monsieur Beaucage, soutenant qu'un accroissement de 900 kg/ha du rendement des récoltes de maïs-grain, par exemple, les productrices et producteurs agricoles pourraient générer 200 $ de revenus supplémentaires par hectare avec un coût d'exploitation supplémentaire de seulement 20 $. «?Ce qui représente un retour sur l'investissement spectaculaire?» a poursuivi monsieur Beaucage soulignant la grande valeur ajoutée de cette technologie exclusive à Agro-100.

Rendue possible grâce à la synergie née de l'acquisition de Axter Agroscience en 2021 et sa fusion dans Agro-100, l'entreprise entend déployer sa nouvelle gamme de produits à la grandeur de l'Amérique du Nord à la faveur de son nouveau modèle d'affaires qui repose essentiellement sur des activités essentiellement manufacturières.

