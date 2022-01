Annonce d'un don majeur - BELL CAUSE POUR LA CAUSE APPUIE LA FONDATION CERVO POUR AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ MENTALE DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE





Don de 250 000$ destiné à l'acquisition d'un 2 e appareil de neuromodulation pour traiter certaines maladies psychiatriques

250 000$ destiné à l'acquisition d'un 2 appareil de neuromodulation pour traiter certaines maladies psychiatriques Doubler l'offre de service actuel et optimiser l'accès

Faciliter un corridor de services pour les besoins des Forces armées canadiennes

QUÉBEC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation CERVO a le plaisir d'annoncer un don majeur de 250 000 $ de Bell Cause pour la cause afin de permettre l'achat d'un 2e appareil de neuromodulation au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale permettant ainsi de développer de nouvelles avenues de soins en santé mentale. L'appareil additionnel doublera la possibilité d'un traitement efficace pour certains usagers souffrants de certains troubles de santé mentale et souvent réfractaires aux traitements habituels.

Le don a été annoncé aujourd'hui dans le cadre de la journée Bell Cause pour la cause et en présence du président-directeur général du CIUSSS, Monsieur Michel Delamarre, du ministre de la Santé du Canada et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant et de la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Madame Geneviève Guilbault.

La neuromodulation

La neuromodulation ou SMTr (Stimulation magnétique transcrânienne répétitive) est utilisée depuis quelques années pour la prise en charge des usagers souffrant de troubles dépressifs et résistants aux traitements standards ou comme alternative thérapeutique lorsque les antidépresseurs sont contre-indiqués ou mal tolérés. En résumé, le principe de fonctionnement de la SMTr repose sur l'impulsion d'un champ magnétique qui pénètre les tissus et induit des courants électriques agissant sur l'activité neuronale au niveau d'une région corticale précise. La SMTr consiste en l'induction d'impulsions de manière rythmique et répétitive, qui permet l'inhibition ou l'excitation corticale, sans avoir recours à une anesthésie générale ou des relaxants musculaires, souvent associés à l'électroconvulsivethérapie.

Le délai d'attente pour ce type de soins peut aller jusqu'à 8 mois avant une évaluation sous la forme d'un bilan d'investigation effectué par des professionnels de l'équipe du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et en collaboration avec le Dr Simon Patry et le Dr Sébastien Proulx, médecins-psychiatres au CIUSSS. L'acquisition d'un 2e appareil permettra d'augmenter l'accès au service afin de mieux répondre aux besoins de la population.

La Fondation CERVO et le CIUSSS de la Capitale-Nationale explorent également la faisabilité d'élargir l'utilisation de cet l'appareil à des thérapies spécifiques pour la population dont, entre autres, auprès des Forces armées canadiennes pour assurer un service adéquat aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Les recherches en neuromodulation

En plus de constater des résultats au quotidien, des chercheurs du Centre de recherche CERVO du CIUSSS s'intéressent aux indications de la SMTr pour des désordres psychiatriques autres que la dépression majeure tels que la schizophrénie, la manie, le stress post-traumatique et le trouble obsessif compulsif. La Fondation CERVO travaille de pair avec les chercheurs afin d'analyser les protocoles actuels pour optimiser les temps de traitements.

CITATIONS :

« Il n'y a pas de santé, sans santé mentale, et c'est pour cela que je remercie Bell Cause pour la cause pour son support à la Fondation CERVO et son implication continue envers la recherche en santé mentale. Nous sommes très heureux de la collaboration de l'équipe de la Clinique TSO et des Forces armées canadiennes afin que les militaires canadiens puissent bénéficier de ce nouvel appareil et des résultats des recherches qui y sont associées. »

Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada et député de Québec

« J'accueille avec plaisir cette initiative de Bell Cause pour la cause, qui à travers cet important don, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de doter nos infrastructures sanitaires d'équipements technologiques de pointe particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Avec le plan d'action interministériel en santé mentale qui sera déployé sous peu, l'un des objectifs fixés est d'accroitre l'accessibilité des services en santé mentale. Pour ce faire, il convient de travailler à la prévention des troubles mentaux, mais aussi de donner la capacité à notre réseau de la santé et des services sociaux d'intervenir efficacement auprès de la population. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je suis ravie de l'engagement de tous les partenaires à améliorer les services pour nos citoyens de la Capitale-Nationale souffrant de problématiques de santé mentale. L'acquisition d'un deuxième appareil de neuromodulation permettra de réduire l'attente pour les personnes qui ont besoin d'aide maintenant et d'éventuellement bonifier l'offre de services pour d'autres patients. La santé mentale demande de l'écoute, des soins appropriés et de l'empathie. L'annonce d'aujourd'hui en est un exemple concret. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Quelle fierté de voir la Fondation CERVO, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre de recherche CERVO se démarquer une fois de plus dans le domaine de la santé mentale où il y a tant à faire. Ce don, qui permettra de nouvelles avenues médicales et un meilleur accès aux soins pour les gens de la région, démontre bien l'attention croissante - et tout à fait nécessaire- qui doit être portée à la santé mentale. Tous les jours, on doit continuer d'en parler, démystifier les stigmates et sensibiliser les gens à cette réalité qui prend de plus en plus de place dans nos quotidiens. Je suis fier de voir le dévouement de tous ces professionnels et ces administrateurs afin de réaliser des petits miracles et faire du Centre de recherche CERVO l'un des plus importants en son genre au Canada. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« C'est une fierté pour la Fondation CERVO que de pouvoir contribuer à l'avancement des soins et surtout de faire en sorte que les techniques de soin complémentaires soient plus accessibles. Grâce à la recherche, nous aurons de nouveaux protocoles, mais c'est surtout grâce au dévouement inébranlable de nos experts à vraiment aider les usagers à améliorer leur condition que l'équipe du Dr. Patry pourra enfin doubler son intervention et permettre le mieux-être de dizaines de personnes supplémentaires, dans la région de la Capitale-Nationale. L'appui de Bell Cause pour la cause rend encore une fois possible l'accès à des soins innovants et permet une collaboration éventuelle avec les Forces armées canadiennes et la clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) pour créer un corridor de soins adaptés à leurs besoins et à nos capacités d'actions. »

Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO

« Bell Cause pour la cause est fière de collaborer à nouveau avec la Fondation CERVO et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et de permettre l'acquisition d'un 2e appareil de neuromodulation. Ce don permettra de contribuer à l'accès aux soins de santé mentale pour les Québécois et ainsi permettre à plusieurs personnes d'aller mieux. »

Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles et présidente, direction du Québec de Bell

« L'ajout d'un 2e appareil de stimulation magnétique transcrânienne répétitive nous permettra de doubler, dès la première année, notre capacité de traitement pour ce traitement alternatif pour les troubles psychiatriques. Nous sommes heureux de l'apport de Bell puisque l'accessibilité aux soins est essentielle et cet ajout rend possible une diversité de traitements pour nos usagers, mais surtout, optimise le travail de nos équipes. »

Michel Delamarre, président-directeur général du CIUSSS-CN

Aujourd'hui c'est la Journée Bell Cause pour la cause : joignez-vous à la conversation!

Aujourd'hui a lieu la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents additionnels à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube, et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou le filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de la Fondation CERVO

La Fondation CERVO recueille, depuis 1977, des fonds dans le but de contribuer à la recherche, à l'amélioration des soins et à l'information et la sensibilisation en santé mentale. Soucieuse d'offrir aux personnes touchées par une maladie neurologique ou mentale un espoir de guérison, la Fondation finance principalement la découverte et l'innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d'enseignement dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre aux usagers et à leurs proches des services de santé et sociaux de proximité, intégrés et accessibles et contribue à améliorer la santé globale de la population de son territoire.

Axés sur la qualité, la sécurité et la performance, les soins et les services s'appuient sur les meilleures pratiques et l'innovation ainsi que sur la participation des usagers et de leurs proches. II mobilise et coordonne les réseaux locaux afin de répondre aux besoins de toute sa population.

Affilié à l'Université Laval, et en collaboration avec les établissements d'enseignement, il assure un enseignement de qualité et développe des connaissances et des pratiques de pointe. Il favorise également le partage et le rayonnement des savoirs scientifiques et cliniques afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts, et ce, du laboratoire au chevet des usagers.

Vidéo témoignage :

https://www.youtube.com/watch?v=UlwWSKkUAsI

Vidéo de l'appareil :

https://www.youtube.com/watch?v=U5TXo5pXpFk

