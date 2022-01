Le musée du Belvédère à Vienne vend des NFT du tableau Le Baiser de Gustav Klimt à l'occasion de la Saint-Valentin

La première application de messagerie à résistance quantique au monde, xx messenger, est lancée aujourd'hui sur le xx network. xx messenger permet aux utilisateurs de communiquer en temps réel via des centaines de noeuds décentralisés déployés à...

B2Broker, fournisseur de premier plan de solutions technologiques et de liquidité destinées au Forex et au secteur des services financiers, a annoncé avoir obtenu une licence de la Financial Services Commission (FSC) Mauritius (FSC ? Commission des...