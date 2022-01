La Fondation BNP Paribas lance une nouvelle initiative philanthropique avec le programme « All the Arts » de DAREarts afin d'aider les jeunes Canadiens à se projeter dans leur avenir





La Fondation BNP Paribas, l'acteur philanthropique de BNP Paribas, première institution financière européenne, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui un don annuel de 30 000 dollars canadiens au programme « All the Arts » de DAREarts. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme international de la Fondation BNP Paribas, Dream Up, qui offre aux enfants et adolescents défavorisés du monde entier l'opportunité de pratiquer un large éventail de disciplines artistiques.

Après une collaboration réussie en 2020 entre BNP Paribas au Canada et DAREarts, ce partenariat permettra de soutenir 145 enfants âgés de 9 à 13 ans vivant dans des communautés sous-représentées et marginalisées de la région du Grand Toronto, de la région de Vancouver et de la région d'Halifax. Le programme DAREarts offre aux enfants la possibilité de se voir différemment en explorant et en créant via les arts.

Sonja Volpe, PDG de BNP Paribas au Canada, a déclaré : « BNP Paribas s'est engagée à soutenir les communautés du monde entier, et cette initiative est la prochaine étape de notre partenariat avec DAREarts. Nous sommes fiers de contribuer au renforcement de communautés à travers le Canada en aidant les enfants à développer leurs compétences en leadership et leur confiance en soi. »

Les enfants et les adolescents qui participent au programme « All the Arts » ont connu l'isolement social ou l'intimidation, ont eu du mal à établir des liens avec leurs pairs, ont eu besoin de plus de soutien que leur école peut fournir ou n'ont pas accès à des possibilités d'apprentissage et d'enrichissement extrascolaires. En utilisant des méthodes d'apprentissage basées sur les arts, les enfants canadiens qui bénéficient du programme « All the Arts » développent des compétences clés en matière de leadership via la pratique des arts, notamment la confiance en soi, l'expression personnelle, la résolution de problèmes, la communication et la pensée critique. Ces outils sont essentiels au développement des jeunes pour qu'ils soient confiants, ouverts d'esprit, stimulés, empathiques et en bonne santé.

Jennifer Wilson, présidente et directrice générale de DAREarts, a déclaré : « Ce nouveau soutien de la Fondation BNP Paribas à notre programme témoigne de la qualité de notre partenariat et de l'engagement de la banque à donner au plus grand nombre d'enfants possible les moyens de développer leurs compétences et leurs capacités. Grâce à ce soutien financier de la Fondation, nous pourrons étendre notre programme « All the Arts » et aider plus d'enfants dans plus de communautés à développer ces compétences précieuses. »

BNP Paribas a une longue tradition d'engagement envers sa communauté mondiale. Le soutien accordé à l'organisation DAREarts s'inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives prises au Canada par BNP Paribas pour aider les communautés qu'elle sert. En tant que leader international dans le domaine de la finance durable, l'engagement de BNP Paribas dans les communautés canadiennes est un prolongement de ses objectifs de durabilité servant à assurer que les activités de la banque ont un impact positif sur le monde.

À propos de DAREarts

DAREarts est un organisme de bienfaisance canadien qui donne des moyens d'action aux jeunes des communautés mal desservies grâce à des programmes d'éducation artistique. Il s'agit notamment d'établir des partenariats avec les Premières nations pour travailler avec leurs jeunes, leurs artistes et leurs aînés afin de relever ensemble les défis de la vie, dont l'isolement, le désespoir, le bien-être mental et le suicide. En 25 ans, DAREarts a touché plus de 200 000 jeunes Canadiens.

Pour en savoir plus : www.darearts.com

À propos de la Fondation BNP Paribas

Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas joue un rôle clé dans le mécénat d'entreprise depuis sa création en 1984. La Fondation coordonne et contribue à la stratégie de mécénat de BNP Paribas dans toutes les régions du monde où le Groupe est implanté.

Les actions de la Fondation BNP Paribas visent à promouvoir des projets innovants dédiés à la culture, à l'inclusion sociale et à l'environnement. Pour chaque partenaire, la Fondation s'engage à apporter un soutien optimal dans une vision à long terme. Le dialogue, un soutien fidèle et une relation de confiance sont les caractéristiques de son engagement en tant que mécène.

Pour en savoir plus : https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas

À propos de BNP Paribas au Canada

Depuis plus de 60 ans, BNP Paribas au Canada aide les entreprises et les institutions canadiennes à se développer en leur offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d'investissement. Avec plus de 1 250 employés répartis dans ses bureaux de Montréal et de Toronto, BNP Paribas au Canada allie une compréhension claire du paysage canadien à une expertise mondiale.

Pour en savoir plus : https://www.bnpparibas.ca/fr/

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur clé du secteur bancaire international. Elle est présente dans 68 pays et compte plus de 193 000 employés, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d'activité : la banque commerciale pour les réseaux de banque de détail du Groupe et plusieurs entreprises spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval, les services d'investissement et de protection pour les solutions d'épargne, de placement et de protection, et la banque de financement centrée sur les entreprises et les institutions. Fort de son modèle diversifié et intégré, le Groupe aide tous ses clients (particuliers, collectivités, entrepreneurs, PME, entreprises et institutions) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le Groupe déploie son modèle intégré de banque commerciale dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie, en Europe de l'Est ainsi qu'à travers un large réseau dans l'ouest des États-Unis. Acteur clé du secteur bancaire international, le Groupe dispose de plates-formes et d'affaires de premier plan en Europe, d'une forte présence sur le continent américain et d'activités solides et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas a mis en place une démarche de responsabilité sociale d'entreprise dans toutes ses activités, lui permettant ainsi de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Pour en savoir plus : https://group.bnpparibas/

