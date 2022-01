La Banque Nationale accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour une quatrième année consécutive





MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce qu'elle figure dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg 2022. L'indice reconnaît des entreprises à travers le monde qui s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes et à faire preuve de transparence dans la divulgation d'information. Il comprend cette année 418 sociétés dans 45 pays et régions.

« Année après année, notre culture d'entreprise inclusive demeure une priorité. Nous continuons de faire évoluer nos pratiques et d'être à l'écoute de nos employés afin d'être l'un des milieux de travail les plus stimulants au pays. Je suis fière des actions mises en place afin d'offrir aux femmes un environnement propice pour développer leur plein potentiel », a déclaré Brigitte Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé à la Banque Nationale.

« Nous sommes fiers de reconnaître l'engagement de la Banque Nationale et des 417 autres entreprises figurant à l'indice d'égalité des sexes 2022 à faire preuve de transparence et à établir de nouveaux standards en matière de divulgation de données relatives au genre », mentionne Peter T. Grauer, président du conseil d'administration de Bloomberg et président fondateur du Club 30 % des États-Unis. « Bien que le seuil d'inclusion dans l'index ait augmenté, la liste des membres continue de s'allonger. Cela témoigne du fait qu'un plus grand nombre d'entreprises s'efforcent d'améliorer leurs indicateurs liés au genre, créant ainsi davantage de possibilités pour permettre aux talents diversifiés de réussir au sein de leurs organisations. »

