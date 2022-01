/C O R R E C T I O N de la source -- Innovation, Sciences et Développement économique Canada/





Dans le communiqué Avis aux médias - Francis Drouin, député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, annoncera des projets relatifs à Internet haute vitesse dans des régions rurales de l'Ontario, diffusé le 25-Jan-2022 par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que le contenu a été mis à jour. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Les députés Francis Drouin et Mark Gerretsen annonceront des projets relatifs à Internet haute vitesse touchant des régions rurales de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, et le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, annonceront, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, un investissement fédéral visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans des régions rurales de l'Ontario. Un point de presse suivra.

Date : Le mercredi 26 janvier 2022 Heure : 10 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Événement virtuel - veuillez communiquer avec Jeremy Bellefeuille pour recevoir l'hyperlien

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 08:22 et diffusé par :