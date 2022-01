Le conseil d'administration d'ABC Alpha pour la vie Canada annonce la nomination d'une nouvelle directrice administrative





TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration d'ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) est fier d'annoncer la nomination d'Alison Howard au poste de directrice administrative (DA) d'ABC.

Après une recherche exhaustive à l'échelle nationale, le conseil d'administration a choisi à l'unanimité Mme Howard pour diriger l'organisation à titre de DA. Son rôle consistera à guider l'organisme national sans but lucratif tout au long de la prochaine étape de son évolution, en cherchant à concrétiser sa vision d'un Canada au sein duquel tous et toutes ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en littératie.

Mme Howard est une dirigeante d'organismes sans but lucratif dotée d'un esprit de collaboration, d'un raisonnement stratégique et d'une vaste expertise dans les domaines de l'alphabétisation, du développement des compétences et de l'employabilité à l'échelle nationale. Elle possède des compétences exceptionnelles en communication, en recherche et en présentation, ainsi qu'une solide expérience dans les domaines de la politique publique, des commandites et de la création de partenariats nationaux. Passionnée, axée sur l'inclusion et dotée d'un esprit d'équipe à toute épreuve, Mme Howard encourage les autres à agir et travaille de concert avec eux pour créer une culture d'innovation et d'amélioration constante.

« Au nom du conseil d'administration et du personnel d'ABC, je tiens à souhaiter la bienvenue à Alison dans son nouveau poste au sein de notre organisme, » déclare Timothy Davison, président du conseil d'administration d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Nous sommes convaincus qu'elle apportera une contribution extraordinaire à l'organisation et, de concert avec notre équipe, aidera ABC à réaliser sa mission, qui consiste à appuyer les organismes qui oeuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes partout au Canada.

Mme Howard rejoint ABC avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur à but non lucratif à son actif. Elle a passé une grande partie de sa carrière au Conference Board du Canada, où elle a travaillé à titre de directrice adjointe de l'éducation et des compétences et de directrice adjointe de l'Institut de convocation et de développement professionnel du Conference Board. De concert avec son équipe, elle a relevé dans le cadre de son travail des défis liés à l'employabilité, à la littératie, aux compétences, à l'accréditation, au passage des études au travail, aux partenariats entre les entreprises et le secteur de l'éducation, à l'apprentissage intégré au travail et au perfectionnement professionnel. Mme Howard est titulaire d'un baccalauréat ès arts en anglais et d'une maîtrise en études de gestion de l'Université de Guelph.

« Au fil des ans, j'ai travaillé en partenariat avec ABC dans le cadre de divers projets et j'ai toujours eu un profond respect et une grande admiration pour le travail de l'organisme, » affirme la nouvelle DA. « C'est un honneur pour moi de rejoindre son équipe et d'avoir la chance de contribuer à son succès. »

Mme Howard est entrée en fonction en janvier 2022.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui oeuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

