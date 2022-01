Olymel est-il encore une coopérative??





QUÉBEC et TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les présidences des deux Conseils centraux de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN et du Coeur du Québec-CSN joignent leur voix à celle de Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du Commerce (FC-CSN), qui a fait parvenir une lettre aux médias pour dénoncer la culture organisationnelle qu'entretient Olymel dans le cours normal de ses affaires. (www.csn.qc.ca/actualites/olymel-doit-changer-de-culture/)

«?Depuis des années, nous observons plusieurs comportements de la part d'Olymel qui vont carrément à l'encontre des règles élémentaires visant à entretenir de bonnes relations avec ses travailleuses et ses travailleurs. Pour nous, ce mode de gestion erratique qui multiplie les décisions contradictoires empêche l'avènement d'une paix industrielle qui demeure la base des bonnes relations entre les parties, de déclarer Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur du Québec-CSN. Ce mode de gestion organisationnelle nuit au sentiment d'appartenance, à l'ancrage d'Olymel dans nos communautés et ne contribue pas à sa reconnaissance et tant que bon employeur, à Princeville et ailleurs au Québec.?»

«?Après le long conflit que nous venons tout juste de vivre avec Olymel, c'est insultant d'avoir l'impression d'un retour à la case départ puisque les problèmes d'attraction et de rétention des salarié-es sont encore bien présents à Vallée-Jonction, ce qui cause des problèmes à celles et ceux qui sont toujours à l'emploi. La situation actuelle nous démontre clairement que nous avions mille fois raison de revendiquer une bonification des salaires et des conditions de travail pour régler cet enjeu, de déclarer Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Aujourd'hui, tout comme les éleveurs de porcs, nous aimerions bien savoir où s'en va Olymel avec les 200?000 cochons en attente d'abattage.?»

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45?000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Le Conseil central du Coeur du Québec-CSN regroupe plus de 19?000 membres réunis au sein de 130 syndicats issus de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central couvre les deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 320?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

